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Киев не будет наказывать певших в России участников отбора «Евровидения»
Украинский вещатель не будет проверять, нарушил ли участник национального отбора на музыкальный конкурс его условия, однако это можно выяснить с помощью соцсетей. Для нарушителей какие-либо наказания не предусмотрены
Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / ZUMA Wire / ТАСС

Организаторы украинского отбора на конкурс «Евровидение-2020» не будут проверять, выступали ли участники отбора в России. Об этом агентству УНН заявил глава правления украинской Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.

«Мы не имеем никаких прав проверять — ни мы, ни СТБ [телеканал, который будет транслировать музыкальный конкурс. — РБК]», — сказал Аласания.

При этом глава НОТУ указал, что участники отбора подписывают договор, в котором есть пункт о запрете на осуществление концертной деятельности на территории России или въезд на территорию Крыма с нарушением украинского законодательства. «Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все», — отметил он.

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Отвечая на вопрос о том, не означает ли это, что НОТУ будет принимать желающих поучаствовать в музыкальном конкурсе «под честное слово», Аласания заявил, что «подпись — это не совсем честное слово». Он пояснил, что договор будут подписывать те участники, которые попадут в финальную часть отбора.

В том случае, если договор подпишет участник, который выступал в России или посещал Крым с нарушением законодательства Украины, юридическая ответственность для него не предусмотрена, добавил глава НОТУ. «Если это выяснится во время конкурса, он может быть снят с конкурса. Если после — тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть», — сказал он и отметил, что в данном случае речь будет идти только о социальной реакции.

По его словам, выяснить, были ли нарушены условия отбора со стороны конкурсантов, можно с помощью соцсетей, в том числе видеохостинга YouTube.

16 октября НОТУ опубликовала правила национального отбора участников на «Евровидение», согласно которым до него не будут допущены артисты, которые выступали на территории России и Крыма после 2014 года. В Европейском вещательном союзе (EBU) — организаторе конкурса — не увидели проблемы в запрете. «Каждый вещатель, который участвует, индивидуально несет ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс «Евровидение », — указали в союзе. До этого в конкурсе запретили участвовать детям, выступавшим на «территории страны-агрессора» с 1 января 2014 года.

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В 2020 году музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, поскольку победителем предыдущего «Евровидения» стал голландский певец Дункан Лоуренс. В национальном отборе Украины победила певица Анна Корсун (Maruv), которая выступала в России. Она отказалась от участия в «Евровидении-2019», так как не хотела «выступать с лозунгами, превращая конкурс в промоакции политиков».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Евровидение», Украина
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