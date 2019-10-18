Киев не будет наказывать певших в России участников отбора «Евровидения»

Киев не будет наказывать певших в России участников отбора «Евровидения»

Украинский вещатель не будет проверять, нарушил ли участник национального отбора на музыкальный конкурс его условия, однако это можно выяснить с помощью соцсетей. Для нарушителей какие-либо наказания не предусмотрены

Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / ZUMA Wire / ТАСС

Организаторы украинского отбора на конкурс «Евровидение-2020» не будут проверять, выступали ли участники отбора в России. Об этом агентству УНН заявил глава правления украинской Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.

«Мы не имеем никаких прав проверять — ни мы, ни СТБ [телеканал, который будет транслировать музыкальный конкурс. — РБК]», — сказал Аласания.

При этом глава НОТУ указал, что участники отбора подписывают договор, в котором есть пункт о запрете на осуществление концертной деятельности на территории России или въезд на территорию Крыма с нарушением украинского законодательства. «Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, не означает ли это, что НОТУ будет принимать желающих поучаствовать в музыкальном конкурсе «под честное слово», Аласания заявил, что «подпись — это не совсем честное слово». Он пояснил, что договор будут подписывать те участники, которые попадут в финальную часть отбора.