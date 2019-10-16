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Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов

Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».

Это следует из правил проведения национального отбора участников, опубликованных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

Те артисты, которые посещали полуостров Крым «с нарушением законодательства Украины», не будут допущены к отбору на «Евровидение». Кроме того, не допустят к конкурсу тех, кто выступал на частных или публичных мероприятиях на территории «страны-агрессора», говорится в документе (имеется в виду Россия — РБК).

Как отметил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, представитель страны на «Евровидении-2020» должен разделять позицию и ценности украинского общества.

Ранее Украина также запретила участвовать в конкурсе детям, выступавшим на «территории страны-агрессора» с 1 января 2014 года. Как сообщал телеканал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ, решение об изменении регламента было принято после ситуации с певицей Анной Корсун (Maruv), которая выступала в России. В феврале она отказалась от участия в «Евровидении-2019», хотя победила в национальном отборе Украины. По словам певицы, она не хотела «выступать с лозунгами, превращая конкурс в промоакции политиков».

«Евровидение-2020» пройдет в мае 2020 года в Нидерландах в городе Роттердам, так как голландский певец Дункан Лоуренс стал победителем конкурса в 2019 году. От проведения конкурса отказались голландские города Гаага, Бреда и Амстердам из-за отсутствия подходящей площадки.

Теги: Евровидение, Украина
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