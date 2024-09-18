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Замдиректора школы в Челябинске задержали после нападения ученика

Мужчине предъявили обвинение в халатности. Нападение в челябинской школе произошло 16 сентября. Вооруженный мальчик атаковал одноклассников и учительницу, четыре человека пострадали

Замдиректора школы в Челябинске задержали после нападения ученика
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Замдиректора челябинской школы № 68, в которой школьник напал на одноклассников и учительницу с ножом и молотком, задержали, сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК — халатность, приведшая к причинению тяжкого вреда здоровью человека или смерти. Сотрудники ведомства провели выемку и осмотр документов. Возбуждено еще одно уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, — п. «в» ч. 2 ст. 238 УК. По делу задержали замдиректора охранного предприятия, ему предъявили обвинение.

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Фото:МЧС России

Нападение в школе № 68 в Челябинске произошло 16 сентября. Семиклассник принес туда нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки и мальчик, а также 57-летняя учительница.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Привлечь нападавшего, 13-летнего подростка, нельзя, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.

По данным Минздрава, 13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, были госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ.

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.

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Мир Ландау
Челябинск Дети Школа школьники Следственный комитет
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