Приехавшие в РДКБ пострадавшие дети из Челябинска хорошо перенесли дорогу

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Дети, пострадавшие при нападении школьника с молотком в Челябинске, хорошо перенесли дорогу по приезде в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), сообщила пресс-служба Минздрава. Больница находится в Москве.

Ученики челябинской школы № 68, две девочки и мальчик, получили ранения при нападении их одноклассника 16 сентября. Тот принес с собой нож, молоток и муляж пистолета. Пострадала также 57-летняя учительница, которая помогла обезвредить подростка.

«Сразу при поступлении детям проведен комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — добавили в министерстве. По данным Минздрава, 13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, были госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ.

Еще один пострадавший, мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в федеральном детском реабилитационном центре «Кораблик» Минздрава.

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.