Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в Москву
Спецборт МЧС России доставил в Москву для лечения троих подростков из Челябинска, которые пострадали при нападении одноклассника в школе № 68, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», — рассказали в МЧС.
В столицу детей доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Во время полета вместе с пострадавшими находились врачи.
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что школьников доставят в Российскую детскую клиническую больницу по решению главы Минздрава Михаила Мурашко. Накануне двоих детей прооперировали.
По словам Кузнецова, один из детей находится «в крайне тяжелом состоянии», а состояние двоих других — средней степени тяжести.
Он уточнил, что перед принятием решения об отправке пострадавших на лечение в Москву были проведены телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.
Инцидент в школе № 68 в Челябинске произошел 16 сентября. Семиклассник принес туда нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки и мальчик, а также 57-летняя учительница.
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