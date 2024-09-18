МЧС: пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в Москву

Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву для лечения троих подростков из Челябинска, которые пострадали при нападении одноклассника в школе № 68, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», — рассказали в МЧС.

В столицу детей доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Во время полета вместе с пострадавшими находились врачи.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что школьников доставят в Российскую детскую клиническую больницу по решению главы Минздрава Михаила Мурашко. Накануне двоих детей прооперировали.

По словам Кузнецова, один из детей находится «в крайне тяжелом состоянии», а состояние двоих других — средней степени тяжести.

Он уточнил, что перед принятием решения об отправке пострадавших на лечение в Москву были проведены телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.

Инцидент в школе № 68 в Челябинске произошел 16 сентября. Семиклассник принес туда нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки и мальчик, а также 57-летняя учительница.