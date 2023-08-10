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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 «Эрис»

ВОЗ: новый штамм коронавируса EG.5 «Эрис» быстро распространяется в мире
Сюжет
Пандемия коронавируса
В России вариант коронавируса EG.5 «Эрис» пока не получил широкого распространения, но есть риски осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили в Роспотребнадзоре
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 «Эрис» быстро распространяется по миру, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор «во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев», отметили в организации.

Частота выявления этой мутации выросла с 6,2 до 11,6%, отмечает Роспотребнадзор. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.

«В России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют», — признали в российской службе.

Первые единичные случаи заражения EG.5 выявлены в России в апреле в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего за период с апреля по август выявили 17 случаев.

Симптомы заболевания штаммом «Эрис» такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС «тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Гебрейесус отметил, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.

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