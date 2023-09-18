Школьникам предложат выбрать президента из Золушки, Бабы-Яги и Винни-Пуха

Сентябрьский урок «Разговоров о важном» приурочат к юбилею ЦИК. В честь этого младшеклассникам предложат выбрать президента сказочной страны. В избирательных бюллетенях — Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-яга

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На внеурочном занятии «Разговоры о важном» из младшеклассников (1-2 классы) сделают юных избирателей и предложат выбрать президента сказочной страны, следует из материалов на сайте курса.

Занятие пройдет 25 сентября и будет приурочено к 30-летию создания Центризбиркома России. Чтобы лучше объяснить, как работает процедура избрания, для школьников проведут выборы президента, где кандидатами выступят Карабаса-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни-Пух. Для каждого персонажа предусмотрена собственная предвыборная программа.

Единственным положительным персонажем при этом является Золушка, которая обещает сделать жизнь избирателей лучше за счет совместных усилий и говорит о том, что «семейный очаг должен согревать каждую семью».

Лиса-Алиса обещает построить «идеальный город» с игровыми автоматами, которые «увеличат ваш капитал во много раз». Баба-яга пригрозила «и лешего заставить работать». Винни-Пух же, напротив, пообещал «со всеми договориться» и «все для всех сделать». «Горшочек с медом и воздушный шарик каждому избирателю», — сказано в его программе.

А так звучит отрывок из предвыборного заявления Карабаса-Барабаса: «Жизнь — это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место, свое назначение. Я организую вам большую сцену и хорошую зарплату».

В опубликованных на сайте курса сценариях написано, что учителя в ходе занятий должны позитивно высказаться о российской избирательной системе. Говоря о 30-летии ЦИК, педагогов попросили отметить, что за время работы комиссии «объективность, прозрачность, точность результатов выборов вышла на самый высокий уровень».

«Разговоры о важном» проводятся с сентября 2022 года во всех классах школ — с 1-го по 11-й. Занятия проходят первым уроком в понедельник и являются обязательными для посещения. Главными темами таких уроков стали патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. Всего запланировано 34 урока. «Это уроки, на которых ребята будут обсуждать вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах», — объясняло Минпросвещения.

Один из первых уроков, который назывался «Мы сами создаем свою Родину», был посвящен российской военной операции на Украине. В материалах, которые министерство обнародовало в августе, говорилось, что целью этого урока было убедить старшеклассников, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию».

Еще одно нововведение в российских школах с начала 2022 учебного года — исполнение государственного гимна и поднятие флага. Внедрить эту практику, чтобы способствовать воспитанию патриотизма, предложил бывший министр культуры Владимир Мединский, а затем идею поддержал президент России Владимир Путин.

