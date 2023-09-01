Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым

Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и остается непобедимым сейчас, сказал президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

Один из присутствовавших на встрече школьников спросил президента, нужно ли создать специальный сборник для помощи в создании родословной, альбома для хранения истории семьи.

В ответ Путин рассказал историю времен Великой Отечественной войны, когда пуля попала в живот его бабушки, и она умирала на руках деда.

«Мне просто в душу запали слова. Он [дедушка] рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки, которая понимала, что уходит из жизни. Она ему говорит — это он пишет своему сыну на фронт: «Не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь?», — сказал Путин.

Он отметил, что составление истории своей семьи — чрезвычайно важная вещь.

«Когда я прочитал наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся», — завершил ответ Путин.