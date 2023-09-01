branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 17:22
Цена нефти Urals в августе превысила санкционный потолок цен Экономика, 17:27
Камиле Валиевой присвоили звание мастера спорта международного класса Спорт, 17:25
Как создать фирме звездный имидж в онлайне: 5 простых шагов Pro, 17:23
Где и как отдыхать с семьей в Москве: экскурсии, парки, мастер-классы РБК Life, 17:22
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 17:22
Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым Политика, 17:18
Путин ответил на вопрос, какими он видит новые регионы через пять лет Политика, 17:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин цитатой из Пушкина ответил на вопрос о состоявшемся человеке Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:07
Девять способов снять боль после тренировки Pro, 17:05
«Спартак» отзаявил сенегальского форварда Бальде из РПЛ Спорт, 17:00
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 16:59
Путин рассказал о работе в стройотряде и квалификации плотника 4 разряда Политика, 16:55
ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями Финансы, 16:54
Политика ,  
0 

Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым

В разговоре со школьниками Путин назвал российский народ непобедимым
Владимир Путин на открытом уроке &laquo;Разговор о важном&raquo;
Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и остается непобедимым сейчас, сказал президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

Один из присутствовавших на встрече школьников спросил президента, нужно ли создать специальный сборник для помощи в создании родословной, альбома для хранения истории семьи.

В ответ Путин рассказал историю времен Великой Отечественной войны, когда пуля попала в живот его бабушки, и она умирала на руках деда.

«Мне просто в душу запали слова. Он [дедушка] рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки, которая понимала, что уходит из жизни. Она ему говорит — это он пишет своему сыну на фронт: «Не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь?», — сказал Путин.

Он отметил, что составление истории своей семьи — чрезвычайно важная вещь.

«Когда я прочитал наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся», — завершил ответ Путин.

Читайте на РБК Pro
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Теги
Персоны
Владимир Путин школьники Великая Отечественная война
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года