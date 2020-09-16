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Авария с участием Ефремова ,  
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Владелец разбитого Ефремовым фургона попросил отменить приговор актеру

Лизинговая компания потребовала признать себя потерпевшей из-за разбитого джипом Михаила Ефремова фургона, который ей принадлежал. Фургоном управлял умерший после ДТП в больнице курьер Сергей Захаров
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Компания «Стоун-XXI», которой принадлежал разбитый в ДТП с участием Михаила Ефремова фургон Lada, обжаловала приговор актеру. Компания попросила признать ее потерпевшей по делу.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим», — сообщили РБК в Пресненском суде Москвы.

Лизинговая компания «Стоун-XXI» предоставила погибшему в ДТП курьеру Сергею Захарову фургон Lada.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии
Общество
Михаил Ефремов (слева)

Пресненский суд вынес приговор по делу Ефремова 8 сентября, актера приговорили к восьми годам лишения свободы и лишению водительских прав на три года. Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания и с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

Защита обжаловала приговор Ефремову, сообщил тогда его адвокат Эльман Пашаев.

После суда Ефремов сменил адвоката, теперь его интересы, в том числе и на рассмотрении апелляции, представляет Роман Филиппов. После суда Ефремова поместили в СИЗО на карантин.

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По информации на сайте «Стоун-XXI», это лизинговая компания, которая предлагает в долгосрочную аренду с правом выкупа спецтехнику и автотранспорт.

Авторы
Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
Михаил Ефремов суд обжалование приговор
Материалы по теме
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Общество
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии
Общество
Защита обжаловала приговор Ефремова
Общество
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