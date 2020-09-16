Владелец разбитого Ефремовым фургона попросил отменить приговор актеру
Компания «Стоун-XXI», которой принадлежал разбитый в ДТП с участием Михаила Ефремова фургон Lada, обжаловала приговор актеру. Компания попросила признать ее потерпевшей по делу.
«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим», — сообщили РБК в Пресненском суде Москвы.
Лизинговая компания «Стоун-XXI» предоставила погибшему в ДТП курьеру Сергею Захарову фургон Lada.
Пресненский суд вынес приговор по делу Ефремова 8 сентября, актера приговорили к восьми годам лишения свободы и лишению водительских прав на три года. Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания и с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.