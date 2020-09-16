Владелец разбитого Ефремовым фургона попросил отменить приговор актеру

Защита обжаловала приговор Ефремову, сообщил тогда его адвокат Эльман Пашаев.

После суда Ефремов сменил адвоката, теперь его интересы, в том числе и на рассмотрении апелляции, представляет Роман Филиппов. После суда Ефремова поместили в СИЗО на карантин.

По информации на сайте «Стоун-XXI», это лизинговая компания, которая предлагает в долгосрочную аренду с правом выкупа спецтехнику и автотранспорт.