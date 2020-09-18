ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан передала молдавской разведке сведения, полученные от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Речь шла о поставках электричества на Украину

Вячеслав Кравченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ Республики Молдова) данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко. Это следует из постановления о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой в окончательной редакции, которое опубликовал ее адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

В документе сказано, что Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской спецслужбой под псевдонимом «Карла», затем поступила на работу на руководящие позиции в «Интер РАО» и фактически имела доступ к секретным документам. «Не позднее 21 апреля 2015 года в ходе рабочей встречи получила от заместителя министра энергетики Кравченко сведения по вопросам внешней политики Российской Федерации в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины», — говорится в постановлении.

В обвинении также сказано, что Цуркан участвовала в подготовке засекреченного письма Минэнерго в правительство, а затем — в совещании в правительстве, по итогам которого было составлено засекреченное поручение президента. Эти материалы Цуркан не позднее 29 сентября 2015 года «посредством закрытого канала связи» передала СИБ Молдавии.

Вячеслав Кравченко проходит по делу свидетелем. После ареста Цуркан он покинул Минэнерго, затем задерживался, у него прошел обыск. На допросе он не сообщил никаких изобличающих сведений о причастности Цуркан к шпионажу, говорила сама Цуркан в интервью РБК, называя одной из задач своего уголовного дела «очень сильно ранить Кравченко».