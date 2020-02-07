Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Суд арестовал обвиняемую в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан. В январе ее освободили после полутора лет под стражей

Карина Цуркан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК. Ее взяли под стражу в зале суда.

Решение об освобождении Цуркан обжаловала Генеральная прокуратура, чье представление суд рассматривал в закрытом режиме. Постановление об освобождении подлежит отмене, материал по ходатайству следователя о продлении ареста передают на новое рассмотрение в апелляцию, сообщил судья.

Тройка судей согласилась с доводами замгенпрокурора Леонида Коржинека, что решение об освобождении Цуркан было принято с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Так, апелляционный суд, освобождая обвиняемую, ошибочно пришел к выводу, что следствие сорвало сроки ее ознакомления с материалами дела, поэтому мера пресечения не может быть продлена свыше предельной. Кассационный суд счел, что нарушений со стороны следствия не было, а Цуркан не смогла вовремя получить материалы для ознакомления из-за действий ее защитников.

Цуркан была арестована в июне 2018 года и содержалась в «Лефортово» более полутора лет. 16 января Первый апелляционный суд отменил решение о продлении ареста и изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий, сославшись на то, что предельный срок содержания под стражей истек, а ФСБ не смогла вовремя завершить следственные действия. Цуркан было запрещено покидать жилище в ночное время, общаться со свидетелями по ее уголовному делу и гражданами иностранных государств, пользоваться средствами связи и интернетом.

После освобождения из СИЗО Цуркан в интервью РБК впервые рассказала о том, в чем ее обвиняют. Цуркан вменяется передача секретных сведений Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии, которая затем якобы передала их органам НАТО. По версии следствия, она была завербована в молдавскую разведку в 2004 году полковником Александром Попеску (бывший сотрудник молдавских спецслужб, часто выступает экспертом в местных СМИ).