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Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Суд арестовал обвиняемую в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан. В январе ее освободили после полутора лет под стражей
Карина Цуркан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК. Ее взяли под стражу в зале суда.

Решение об освобождении Цуркан обжаловала Генеральная прокуратура, чье представление суд рассматривал в закрытом режиме. Постановление об освобождении подлежит отмене, материал по ходатайству следователя о продлении ареста передают на новое рассмотрение в апелляцию, сообщил судья.

Тройка судей согласилась с доводами замгенпрокурора Леонида Коржинека, что решение об освобождении Цуркан было принято с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Так, апелляционный суд, освобождая обвиняемую, ошибочно пришел к выводу, что следствие сорвало сроки ее ознакомления с материалами дела, поэтому мера пресечения не может быть продлена свыше предельной. Кассационный суд счел, что нарушений со стороны следствия не было, а Цуркан не смогла вовремя получить материалы для ознакомления из-за действий ее защитников.

Цуркан была арестована в июне 2018 года и содержалась в «Лефортово» более полутора лет. 16 января Первый апелляционный суд отменил решение о продлении ареста и изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий, сославшись на то, что предельный срок содержания под стражей истек, а ФСБ не смогла вовремя завершить следственные действия. Цуркан было запрещено покидать жилище в ночное время, общаться со свидетелями по ее уголовному делу и гражданами иностранных государств, пользоваться средствами связи и интернетом.

После освобождения из СИЗО Цуркан в интервью РБК впервые рассказала о том, в чем ее обвиняют. Цуркан вменяется передача секретных сведений Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии, которая затем якобы передала их органам НАТО. По версии следствия, она была завербована в молдавскую разведку в 2004 году полковником Александром Попеску (бывший сотрудник молдавских спецслужб, часто выступает экспертом в местных СМИ).

В 2015 году, согласно фабуле обвинения, молдавская разведка направила три рапорта на английском языке в спецслужбы НАТО, где проводился дословный перевод секретных писем Минэнерго в правительство. Одно касалось поставок газа в Молдавию, другое — электроэнергии в Крым, а третье — поставок электроэнергии также с территории России, но куда именно, Цуркан в беседе с РБК не раскрыла. Данные, которые легли в основу этих рапортов, передала СИБ Молдавии именно Цуркан, полагает следствие.

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Цуркан не признает вину и утверждает, что не обладала доступом к гостайне и к правительственной переписке. Среди доказательств по делу — ксерокопия анкеты агента СИБ Молдавии с данными Цуркан, где также указаны ее «контактные лица»: бывший советник главы РАО «ЕЭС» и глава спецслужб Молдавии Валерий Пасат, действующий президент страны Игорь Додон, сын бывшего президента Олег Воронин и другие. Этот документ обвиняемая называет сфальсифицированным; так, анкета, якобы заполненная в 2004 году, содержит сведения о ее месте жительства, работе и образовании за более поздний период. Допрошенные по делу три замминистра энергетики и сотрудники «Интер РАО», по словам Цуркан, не дали показаний против нее.

Цуркан через РБК обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании ее дела. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что об обращении будет доложено президенту.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Карина Цуркан, арест, «Интер РАО», шпионаж
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