Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Ксения Собчак рассказала о покупке доли в крупных краболовных компаниях ранее связанных с объявленным в розыск бизнесменом Олегом Каном, которого телеканалы называли «крабовым королем». Вхождению в бизнес помешало решение суда

Ксения Собчак (Фото: Евгений Фельдман / Reuters)

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Курильские острова) пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту Владимиру Путину на условия труда. Собчак отмечает, что занимавший тогда пост губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко поручил разобраться с проблемами рыбокомбината предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова».

«Мы начали общаться с Олегом на этой почве, благотворительности. <...> Поэтому, когда Игорь Соглаев, мой давнишний знакомый, который ранее помогал мне с некоторыми моими инвестициями, предложил мне войти с ним бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке, который тем более когда-то основал Олег вместе со своим другом и партнером Димой Пашовым, я согласилась», — рассказала Собчак.

Собчак отказалась назвать цену покупки, отметив, что для нее она была «значительной». Она отметила, что является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением.

Соглаев — бывший вице-президент «Роснефти», позже перешел в компанию А1, которая входит в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп».

Ксения Собчак утверждает, что Олег Кан на данный момент не имеет отношения к бизнесу, доли в котором она купила, но продолжает консультировать менеджмент, «как, наверное, лучший профессионал в этой отрасли».