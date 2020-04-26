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Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Ксения Собчак рассказала о покупке доли в крупных краболовных компаниях ранее связанных с объявленным в розыск бизнесменом Олегом Каном, которого телеканалы называли «крабовым королем». Вхождению в бизнес помешало решение суда
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Евгений Фельдман / Reuters)

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Курильские острова) пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту Владимиру Путину на условия труда. Собчак отмечает, что занимавший тогда пост губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко поручил разобраться с проблемами рыбокомбината предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова».

«Мы начали общаться с Олегом на этой почве, благотворительности. <...> Поэтому, когда Игорь Соглаев, мой давнишний знакомый, который ранее помогал мне с некоторыми моими инвестициями, предложил мне войти с ним бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке, который тем более когда-то основал Олег вместе со своим другом и партнером Димой Пашовым, я согласилась», — рассказала Собчак.

Собчак отказалась назвать цену покупки, отметив, что для нее она была «значительной». Она отметила, что является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением.

Соглаев — бывший вице-президент «Роснефти», позже перешел в компанию А1, которая входит в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп».

Ксения Собчак утверждает, что Олег Кан на данный момент не имеет отношения к бизнесу, доли в котором она купила, но продолжает консультировать менеджмент, «как, наверное, лучший профессионал в этой отрасли».

«Одно могу сказать, что наша группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей и включена в федеральный список, у нас выручка группы больше 23 млрд. рублей, а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе», — резюмировала Собчак.

«Крабовый король», «Незыгарь» и письмо сенатора Нарусовой

Ранее в Telegram-канале «Незыгарь» появилась информация, что Собчак выкупила 40-процентную долю в двух крабодобывающих компаниях — ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Монерон», а еще 10% выкупила Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

18 апреля «Ведомости» сообщили, что городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству Следственного комитета до 15 мая арестовал доли в двух указанных выше компаниях, а также в ООО «Приморская рыболовная компания». Их подозревают в занижении стоимости крабов при совершении экспортных операций в 2014-2015 годах, писала газета со ссылкой на копию постановления об аресте и источник, близкий к суду. По данным издания, бенефициаром трех компаний следствие считает Кана. Из-за этого, как утверждается в публикации «Незыгаря», регистрация права перехода долей компаний на Собчак и Соглаеву была приостановлена. По сообщению «Незыгаря», на решение южносахалинского суда пожаловалась в обращении к главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова.

На сайте Верховного суда опубликовано обращение Нарусовой от 7 апреля. «Судья Южно-Сахалинского городского суда Коба А.В. вынес решение, затрагивающее права и законные интересы Собчак К.А., Соглаевой Е.А., без их уведомления, при наличии необходимых контактных данных, в связи с чем, у вышеуказанных лиц не было возможности обосновать и заявить свою позицию. Тем самым суд первой инстанции нарушил требования ст. 15 УПК РФ о состязательности сторон», — в частности говорится в письмею в нем также отмечается, что ни в материалах регистрационных дел, находящихся в налоговой инспекции, ни в документах соответствующих обществ доказательств о том, что доли данных обществ, принадлежат Кану не имеется. Сенатор просит Лебедева проверить изложенные факты и в случае выявления нарушений принять меры.

РБК направил запрос Людмиле Нарусовой. «РИА новости» сенатор сказала, что в Верховный суд не обращалась.

«Сегодняшний взрыв в «Незыгаре» — это, без сомнения, спланированная и «проплаченная» кампания, направленная против меня, моей мамы с целью нас оскорбить и очернить. Они называют меня «номиналом», что смешно, я заплатила деньги за покупку, это мой бизнес, который мы намерены развивать дальше, и стать лидерами рынка», — заявила РБК Собчак. Телеведущая заявила, что «не удивится», если выяснится возможная связь публикаций в «Незыгаре» с владельцем Русской рыбопромышленной компании Глебом Франком. При этом она заявила, что не знакома с бизнесменом.

«Предположение Собчак о причастности к публикациям Франка ошибочное. Мы не имеем никакого отношения к сложившейся ситуации», — сообщил РБК представитель бизнесмена Сергей Извольский.

Согласно базе СПАРК, владельцем ООО «Монерон» является Дмитрий Пашов. Владельцем ООО «Курильский универсальный комплекс» значится Виктория Ледукова.

В феврале 2020 года Кан был заочно арестован по делу об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба. В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

Действия главы СК последовали после выхода на «Первом канале» и «России 24» расследований о бизнесе Кана, в которых говорилось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем». По данным «Вестей», его дом штурмовал спецназ, но внутри оказались только охрана и гражданская жена Кана. Бизнесмен ранее покинул страну на личном самолете.

Авторы: Роман Кирьянов, Елена Сухорукова, Мария Лисицына
Теги: Ксения Собчак, Людмила Нарусова, камчатский краб, Глеб Франк
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