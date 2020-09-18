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Пандемия коронавируса ,  
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Количество заболевших COVID-19 в мире превысило отметку в 30 млн человек

За неделю цифра выросла на 2 млн. Больше всего больных по-прежнему США, за ними идут Индия и Бразилия. Россия, где заразились 1,08 млн жителей, находится на четвертом месте
Фото:Bob Edme / AP
Фото: Bob Edme / AP

Коронавирусной инфекцией во всем мире заболели более 30 млн человек. Это следует из данных американского университета Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.

На 2:00 мск 18 сентября на планете заразились 30 003 378 человек. Больше всего инфицированных в США — 6,66 млн человек. В Индии заболели 5,11 млн жителей, в Бразилии — 4,41 млн. Россия находится на четвертой позиции в мире с 1,08 млн заболевших.

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Число смертей во всем мире составляет 943 тыс. Больше всего летальных случаев — 197,5 тыс. — в Соединенных Штатах. В Бразилии — 134 тыс., в Индии — 83 тыс. В пятерку стран с наиболее высокой смертностью также вошли Мексика (почти 72 тыс.) и Великобритания (41 тыс.).

Более 20 млн заболевших вылечились. Больше всего выздоровевших пациентов в Индии — 4 млн человек. В Бразилии — 3,8 млн вылечившихся, в США — 2,5 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

За последнюю неделю число носителей COVID-19 в мире выросло на 2 млн. 11 сентября университет Хопкинса насчитал 28 млн инфицированных. За месяц количество больных увеличилось на 8 млн человек — 19 августа этот показатель превысил отметку в 22 млн.

14 сентября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный с начала пандемии суточный прирост заболевших — 307,9 тыс. человек. В последние дни лидерами по этому показателю являются Индия и Бразилия — там выявляют более 40 тыс. пациентов в день.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус пандемия
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн
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