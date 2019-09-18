Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине

Действия священника Гатчинской епархии привели к нарушению прав несовершеннолетнего, считает региональная прокуратура. В августе на игумена Фотия написали заявление из-за жестокого обращения с ребенком при крещении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что во время обряда в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине священнослужитель допустил агрессивное поведение в отношении ребенка, в результате мальчику были причинены телесные повреждения. Как отмечается, священник не прекратил обряд, несмотря на попытки родственников воспрепятствовать ему. По данным прокуратуры, действия священника привели к нарушению прав несовершеннолетнего, предусмотренных международным правом, Конституцией и федеральными законами.

«В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — отмечается в сообщении.

В середине августа в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как монах с силой окунает ребенка воду. На требование матери отдать сына он не реагировал. После крещения на теле ребенка были обнаружены ушибы и ссадины. Мать написала заявление в полицию.