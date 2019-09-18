Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана Экономика, 16:25 Престиж и скорость: рынок премиального такси в Москве Pro, 16:21 Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Политика, 16:16 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 16:02 Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России Политика, 16:00 Кабмин Украины уволил одного из инициаторов процесса декоммунизации Политика, 16:00 Володин предложил депутатам решать проблему дураков и дорог в России Политика, 15:57 Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье Общество, 15:39 Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Общество, 15:34 На крупнейшем в России заводе трансформаторной стали вспыхнул пожар Общество, 15:33 Почему продажи Hyundai растут на фоне стагнации рынка в России РБК и Genesis, 15:33 Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве Общество, 15:32 СМИ узнали о появлении охраны возле палаты Заворотнюк из-за журналистов Общество, 15:28 В Венеции гонщик на моторной лодке установил мировой рекорд и погиб Общество, 15:25
Общество ,  
0 
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Действия священника Гатчинской епархии привели к нарушению прав несовершеннолетнего, считает региональная прокуратура. В августе на игумена Фотия написали заявление из-за жестокого обращения с ребенком при крещении
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что во время обряда в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине священнослужитель допустил агрессивное поведение в отношении ребенка, в результате мальчику были причинены телесные повреждения. Как отмечается, священник не прекратил обряд, несмотря на попытки родственников воспрепятствовать ему. По данным прокуратуры, действия священника привели к нарушению прав несовершеннолетнего, предусмотренных международным правом, Конституцией и федеральными законами.

«В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — отмечается в сообщении.

Общество
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

В середине августа в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как монах с силой окунает ребенка воду. На требование матери отдать сына он не реагировал. После крещения на теле ребенка были обнаружены ушибы и ссадины. Мать написала заявление в полицию.

Сам игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд, вину не признал. Комментируя произошедшее, священник указывал, что обряд бы прошел намного спокойнее, если бы мать ребенка закатывала поменьше истерик, и добавил, что исполнял свой пасторский долг. Он был отстранен от служения, полиция начала проверку действий игумена.

Автор: Юлия Выродова
Теги: священник, прокуратура, Ленинградская область
Материалы по теме
Епархия в Гатчине извинилась за инцидент со священником при крещении
Общество
В РПЦ отреагировали на инцидент с крещением младенца в Гатчине
Общество
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter