Священник из Гатчины объяснил свое поведение при крещении ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область) над годовалым младенцем, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия относительно грубого отношения к ребенку, после чего администрация Гатчинского района организовала проверку.

По его словам, крещение прошло бы намного спокойнее, если бы мать ребенка «закатывала поменьше истерик». «Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», — заявил Фотий, комментируя ситуацию.

Священник отметил, что он выполнял свой пасторский долг. «Надо сказать, что родители и родственники оказались людьми абсолютно невоцерковленными, далекими от церковной жизни. Но я не стал им отказывать, но жеста моего они не оценили. Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло. Абсолютно», — сказал игумен.

По словам Фотия, подобные инциденты происходят не в первый раз. Священнослужитель считает, что во время крещения дети кричат в большинстве случаев, так как для них это стресс. Он также заявил, что во время крещения «ничего экстраординарного не произошло» — ребенок не глотал воду и не ударялся об стенки купели.

Об инциденте стало известно накануне. В частности, в сети была опубликована запись, на которой видно, как священнослужитель с силой окунает ребенка в воду. Игумен не реагировал на требование матери отдать малыша и продолжал обряд. После совершения крещения на теле ребенка были обнаружены ссадины и ушибы. Впоследствии мать ребенка написала на игумена заявление в полицию. Комментируя ситуацию в интервью изданию «Фонтанка», игумен заявил, что не признает своей вины.

Руководитель отдела коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова подтвердила телеканалу «78.ru», что Фотий был отстранен от священнослужения. В гатчинской епархии «Мойке 78» также сообщили, что его временно отстранили от проведения богослужений и таинств.