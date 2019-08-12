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Полиция начала проверку жестокого обращения с ребенком при крещении

Полиция начала проверку действий игумена Фотия (Нечепоренко) по факту жестокого обращения с ребенком во время обряда крещения в Гатчине Ленинградской области после заявления матери, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«По данному факту полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства.

О том, что следователи Ленинградской области заинтересовались инцидентом с жестоким обращением при крещением годовалого ребенка, «Петербургскому дневнику» также сообщил источник в правоохранительных органах.

В администрации Мариенбургского Покровского храма РБК сообщили, что отец Фотий не является штатным сотрудником храма, и посоветовали обратиться за комментарием в Гатчинскую епархию.

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Епархия в Гатчине извинилась за инцидент со священником при крещении

Об инциденте стало известно накануне, 11 августа. Во время крещения в Мариенбургском Покровском храме Гатчины игумен с силой окунал ребенка в воду, отказываясь отдать его матери. После обряда на теле ребенка обнаружили ссадины и ушибы, его мать подала на священника заявление в полицию.

Игумен Фотий не признал вину и отметил, что родители ребенка — невоцерковленные люди, а его матери «просто скучно» и она «закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло». По словам священнослужителя, подобный инцидент происходит не впервые — в большинстве случаев из-за стресса дети кричат при крещении. Фотий сказал, что во время обряда «ничего экстраординарного не произошло» — ребенок не глотал воду и не ударялся о стенки купели. Позднее гатчинская епархия принесла извинения за действия игумена и на год отстранила его от службы.

Теги: священник, жестокое обращение с детьми, Гатчина, новости РБК
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