Полиция начала проверку жестокого обращения с ребенком при крещении

Полиция начала проверку жестокого обращения с ребенком при крещении

Полиция начала проверку действий игумена Фотия (Нечепоренко) по факту жестокого обращения с ребенком во время обряда крещения в Гатчине Ленинградской области после заявления матери, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«По данному факту полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства.

О том, что следователи Ленинградской области заинтересовались инцидентом с жестоким обращением при крещением годовалого ребенка, «Петербургскому дневнику» также сообщил источник в правоохранительных органах.

В администрации Мариенбургского Покровского храма РБК сообщили, что отец Фотий не является штатным сотрудником храма, и посоветовали обратиться за комментарием в Гатчинскую епархию.