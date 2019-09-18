Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову. Актер получил 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу на несогласованной акции в Москве 3 августа.

В тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале Венедиктова, говорится, что приговор, который вынес Тверской суд, незаконный и необоснованный. Авторы жалобы указывают, что очевидцами задержания стали журналисты «Новой газеты» и «Дождя», которые сняли происходящее на видео. Видеоматериалы свидетельствуют, что Устинов не совершал инкриминируемого ему преступления, а «сам стал объектом незаконного применения к нему физической силы и спецсредств сотрудниками Росгвардии».

Записи были предоставлены адвокатам Устинова, которые просили приобщить их к делу и ознакомиться с этими материалами на заседании суда, однако судья это делать отказался.

По мнению авторов обращения, решение судьи должно быть расценено как основание для пересмотра приговора. Суд нарушил требования уголовно-процессуального кодекса, что повлияло на вынос законного и справедливого приговора, указано в жалобе.