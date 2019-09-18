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Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань
Правительство должно выбрать между реконструкцией трассы М-7 и строительством новой дороги от Москвы до Казани. В Минтрансе заявили, что Минфин поддержал создание двух участков новой трассы

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Речь идет об участке от Москвы до Владимира (с обходом последнего) и участке в обход Казани, который позволит «спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин», заявил Дитрих.

По его словам, власти договорились начать проектирование всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, чтобы начать стройку, когда появятся «бюджетные возможности».

Общество
Орешкин сообщил о «чуть не пробитом колесе» на трассе М-7

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу и Минстрою создать рабочую группу и представить согласованную позицию по реконструкции трассы М-7 «Волга» с учетом обхода городов. Правительство должно выбрать между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта, заявил в середине июля, что необходимо и реконструировать М-7, и построить новую платную трассу.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, проехавший по М-7 от Москвы до Тольятти, говорил, что состояние дороги не везде было хорошим и в одном месте у его автомобиля едва не пробило колесо. «Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что у нас сейчас есть», — сказал он.

В конце августа «Ведомости» сообщили, что руководство Минэкономразвития предлагает сосредоточиться на реконструкции М-7 с расширением двухполосных участков до трехполосных и постройкой обходов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар, тогда как новую трассу строить не до Казани, а до Владимира.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минфин, автотрасса
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Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
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Высокоскоростную магистраль до Казани предлагают строить по-новому
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