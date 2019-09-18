Правительство должно выбрать между реконструкцией трассы М-7 и строительством новой дороги от Москвы до Казани. В Минтрансе заявили, что Минфин поддержал создание двух участков новой трассы

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Речь идет об участке от Москвы до Владимира (с обходом последнего) и участке в обход Казани, который позволит «спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин», заявил Дитрих.

По его словам, власти договорились начать проектирование всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, чтобы начать стройку, когда появятся «бюджетные возможности».

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу и Минстрою создать рабочую группу и представить согласованную позицию по реконструкции трассы М-7 «Волга» с учетом обхода городов. Правительство должно выбрать между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб.