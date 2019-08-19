Минэкономразвития предложило не строить новую дорогу от Москвы до Казани

Руководство Минэкономразвития выступает за отказ от строительства новой платной автострады между Москвой и Казанью, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, ведомство предлагает сосредоточиться на реконструкции федеральной трассы М7 «Волга» с расширением двухполосных участков до трехполосных и постройкой обходов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Новая же трасса должна дойти от Москвы только до Владимира.
Реализация предложения Минэкономразвития позволит «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс», пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В частности, общие расходы на проект должны сократиться вдвое, составив 279 млрд руб., из которых 121 млрд руб. пойдет на строительство новой дороги.
Глава Минэкономразвития предложил при реализации проекта «Европа — Западный Китай» строить частично платные дороги, а частично — бесплатные, рассказал РБК источник, близкий к правительству.
В то же время Минстрой и Минтранс выступают за строительство новой дороги до Казани.
Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М-7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва — Казань стоимостью почти 550 млрд руб., которую госкомпания «Автодор» планирует реализовать в рамках проекта «Европа — Западный Китай».