Минэкономразвития предложило не строить новую дорогу от Москвы до Казани

Минэкономразвития предложило не строить новую дорогу от Москвы до Казани

Руководство Минэкономразвития выступает за отказ от строительства новой платной автострады между Москвой и Казанью, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, ведомство предлагает сосредоточиться на реконструкции федеральной трассы М7 «Волга» с расширением двухполосных участков до трехполосных и постройкой обходов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Новая же трасса должна дойти от Москвы только до Владимира.

Реализация предложения Минэкономразвития позволит «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс», пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В частности, общие расходы на проект должны сократиться вдвое, составив 279 млрд руб., из которых 121 млрд руб. пойдет на строительство новой дороги.

Глава Минэкономразвития предложил при реализации проекта «Европа — Западный Китай» строить частично платные дороги, а частично — бесплатные, рассказал РБК источник, близкий к правительству.

В то же время Минстрой и Минтранс выступают за строительство новой дороги до Казани.

Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М-7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва — Казань стоимостью почти 550 млрд руб., которую госкомпания «Автодор» планирует реализовать в рамках проекта «Европа — Западный Китай».