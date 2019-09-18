Ульяновскую чиновницу решили не увольнять за фото в «шоколадной» ванне

Ульяновскую чиновницу решили не увольнять за фото в «шоколадной» ванне

Советницу губернатора Ульяновской области не будут увольнять за фото из «шоколадной» ванны. Сам Сергей Морозов ранее советовал чиновнице не «кичиться своим достатком»

Светлана Опенышева (Фото: kadr.ulgov.ru)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву из-за того, что она сделала селфи в нафталановой ванне (ванна из лечебной нефти. — РБК), сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», — рассказал Гончарук.

Ранее Морозов поручил провести проверку в отношении Опенышевой из-за того, что она выложила в соцсети фотографию из нафтлановой ванны, подписав ее: «Много шоколада не бывает».

Морозов заявил, что нужно жить скромнее и не стоит «кичиться своим достатком». Он добавил, что многие могут позволить себе отдых за границей, но «чудачества госпожи Опенышевой» побудили его организовать проверку.