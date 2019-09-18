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Ульяновскую чиновницу решили не увольнять за фото в «шоколадной» ванне
Советницу губернатора Ульяновской области не будут увольнять за фото из «шоколадной» ванны. Сам Сергей Морозов ранее советовал чиновнице не «кичиться своим достатком»
Светлана Опенышева (Фото: kadr.ulgov.ru)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву из-за того, что она сделала селфи в нафталановой ванне (ванна из лечебной нефти. — РБК), сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», — рассказал Гончарук.

Ранее Морозов поручил провести проверку в отношении Опенышевой из-за того, что она выложила в соцсети фотографию из нафтлановой ванны, подписав ее: «Много шоколада не бывает».

Общество
Комиссия посоветовала не увольнять чиновницу за фото в «шоколадной» ванне

Морозов заявил, что нужно жить скромнее и не стоит «кичиться своим достатком». Он добавил, что многие могут позволить себе отдых за границей, но «чудачества госпожи Опенышевой» побудили его организовать проверку.

Сама чиновница извинилась за фото, отметив, что не хотела никого обидеть и ей жаль, что чьи-то чувства были задеты. Комиссия по этике посоветовала Морозову не увольнять Опенышеву, а ограничиться выговором.

Опенышева работала в правительстве Ульяновской области с 2007 года, а с 2010 года стала его председателем. В 2013 году она заняла пост зампредседателя губернатора и правительства региона, сейчас она является советницей губернатора.

Издание Ulpressa.ru писало, что отпуск обошелся Опенышевой в 59 тыс. руб. без учета авиабилетов. Доход чиновницы в 2018 году составил 2,135 млн руб.

Теги: Чиновник, Ульяновск
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Ульяновская чиновница извинилась за фото в «шоколадной» ванне
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