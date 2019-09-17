Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны. Об этом сообщает портал 73online. Издание Улпресса отмечает, что женщина является советницей главы области.

«Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку», — сказал он на совещании.

Губернатор добавил, что нужно жить скромнее, и заявил, что нельзя «кичиться своим достатком». По его словам, Опенышеву могут уволить.

Фото: openysheva_sv / Улпресса / Instagram

Чиновница отдыхала в Азербайджане. 73online опубликовал скриншот ее записей в Instagram. В настоящее время ее аккаунт является закрытым. «Много шоколада не бывает», — подписала она одну из фотографий в ванне. Портал отмечает, что в ней находился не шоколад, а нафталан.