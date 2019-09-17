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Общество ,  
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Комиссия посоветовала не увольнять чиновницу за фото в «шоколадной» ванне

Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять главу подконтрольной правительству корпорации развития интернет-технологий Светлану Опенышеву. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

По его словам, вместо увольнения чиновницы Морозову посоветовали ограничиться выговором.   

Ранее Опенышева разместила в своем Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну. Свой пост она сопроводила подписью: «Много шоколада не бывает».

Губернатор региона Сергей Морозов поручил провести в отношении чиновницы служебную проверку. По его словам, жить нужно скромно и нельзя «кичиться своим достатком». Он также допустил вариант, что Опенышева может быть уволена.  

Сама Опенышева в Facebook принесла извинения за фотографию из «шоколадной» ванны. «Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть», — написала она. По ее словам, ей жаль, что чьи-то чувства «оказались задеты».

Теги: Ульяновская область, селфи
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