Ульяновская чиновница извинилась за фото в «шоколадной» ванне

Руководитель подконтрольной правительству Ульяновской области корпорации развития интернет-технологий Светлана Опенышева принесла извинения за опубликованную в социальной сети Instagram фотографию из «шоколадной» ванны. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть», — написала она, добавив, что ей жаль, что чьи-то чувства «оказались задеты».

Накануне чиновница разместила в своем Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну (ванну из лечебной нефти — РБК.), с подписью «Много шоколада не бывает».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести в отношении Опенышевой служебную проверку. Морозов отметил, что нужно жить скромнее, и заявил, что нельзя «кичиться своим достатком». Он также допустил вариант, что Опенышева может быть уволена.

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