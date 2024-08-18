Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от COVID

Пока компенсации в размере £120 тыс. получили менее 2% от общего числа обратившихся. Люди заявили, что вакцинация нанесла вред их здоровью, большинство жалоб связаны с препаратом AstraZeneca. В мае препарат изъяли из продажи

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В Великобритании почти 14 тыс. человек подали заявки на получение компенсаций из-за вреда здоровью, который, по их мнению, нанесла вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает The Telegraph.

По данным газеты, выплаты уже получили люди, которые перенесли инсульт, сердечный приступ, образование опасных тромбов, воспаление спинного мозга, чрезмерные отеки и паралич лицевого нерва. Около 97% из них делали прививку вакциной от компании AstraZeneca, остальным — препаратами от Pfizer или Moderna.

В Британии с 1979 года действует программа выплаты компенсаций за ущерб, причиненный вакцинами (Vaccine Damage Payment Scheme, VDPS). Всего в ее рамках к властям обратились около 16 тыс. человек, подавляющее большинство заявлений связаны с прививками от COVID-19, отмечает издание.

Пока правительство удовлетворило 175 заявок, или менее 2% от их общего числа. Пострадавшие получили единовременную выплату в размере £120 тыс. (около $155 тыс.), более 5,5 тыс. обращений были отклонены.

Препарат Vaxzevria (AZD1222), разработанный Оксфордским университетом и AstraZeneca, — векторная вакцина, в которой для доставки генетической информации вируса SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса — вектора. Клинические испытания показали, что эффективность препарата составила 70%. Производство было начато еще до завершения тестирования в июне 2020 года, первой в мире ее применение одобрила Великобритания.

Вакцина была одобрена ВОЗ и регуляторами в более чем в 70 странах, но не в США.

В мае Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что разрешение на применение вакцины на территории ЕС было отозвано по просьбе фармацевтического гиганта. Тогда же AstraZeneca объявила об отзыве препарата по всему миру, официальной причиной назвали падение спроса. Неделей ранее фармацевтический гигант впервые признал, что вакцина может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз.