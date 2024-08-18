 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 
Эксклюзив

Стало известно, какие языки хотят выучить россияне с доходом от ₽100 тыс.

SuperJob: 20% россиян с доходом от 100 тыс. руб. хотят выучить китайский язык
Китайский язык стал вторым среди иностранных по популярности среди россиян, о желании его выучить заявили 20% респондентов с доходом от 100 тыс. руб. При этом 13% отказываются учить иностранные языки, так как не ездят за рубеж
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Каждый пятый (20%) россиянин с доходом от 100 тыс. руб. мечтает выучить китайский язык, 36% — английский, 9% — испанский, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Согласно результатам опроса среди всех респондентов самым популярным для изучения оказался английский язык (38%), на втором месте — китайский (14%), на третьем — немецкий и японский (по 5%). По 4% россиян мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 1% — на арабском. Еще 5% опрошенных назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).

При этом 13% россиян заявили, что не хотят учить иностранные языки, так как не ездят за рубеж.

В выборке респондентов с доходом от 100 тыс. руб. лидирует английский язык (36%), следующие по популярности — китайский (20%), испанский (9%), арабский (4%), итальянский (3%), немецкий и французский (по 1%). При этом о своем нежелании изучать иностранные языки заявили 10% данной категории опрошенных.

Россияне назвали главный мотив для изучения иностранных языков
Общество
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов России. Исследование проводилось 10–13 августа 2024 года.

После начала военной операции на Украине сервис «Профи» зафиксировал резкий рост спроса на изучение иностранных языков. В частности, репетиторов по ивриту стали искать на 206% чаще, грузинскому — на 198%, сербскому — на 184%, китайскому — на 109%, болгарскому — на 70%, турецкому — на 55%, армянскому — на 29%. На фоне западных санкций также увеличился спрос российских работодателей на специалистов со знанием китайского языка. Согласно исследованию HeadHunter, в 2022 году этот показатель в полтора раза превысил допандемийный уровень, а в первом квартале 2023-го — еще на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай опросы Superjob иностранный язык
Материалы по теме
Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных экзаменов
Общество
Ректоры предложили учить иностранные языки по российским учебникам
Общество
Ливанов предложил обязать девятиклассников сдавать иностранные языки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
СК проверит генерала Булгакова на причастность к другим преступлениямПолитика, 08:03
Стало известно, какие языки хотят выучить россияне с доходом от ₽100 тыс.Общество, 08:01
В РАНХиГС сообщили о 555 переименованных на Украине улицах с 2014 годаПолитика, 07:14
Ленинградский военный округ потребовал с ВСК ₽49,5 млнПолитика, 06:53
«РИА Новости» узнали сумму хищений в рамках образовательного нацпроектаОбщество, 06:45
Задымленность от природных пожаров зафиксировали в 33 поселках ЯкутииОбщество, 06:14
В Ростовской области из-за атаки дронов загорелось дизтопливо на складахПолитика, 06:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны показало работу самоходной техники в Курской областиПолитика, 05:48
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 05:25
Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тыс.Общество, 05:22
NYT узнала о планах Трампа привлечь армию к подавлению беспорядков в СШАПолитика, 05:17
На Земле началась магнитная буряОбщество, 04:56
Зеленая партия США официально утвердила кандидата на выборах президентаПолитика, 04:30
Охраной казарм бундесвера занялись частные фирмы из-за нехватки персоналаПолитика, 04:03