Стало известно, какие языки хотят выучить россияне с доходом от ₽100 тыс.

Китайский язык стал вторым среди иностранных по популярности среди россиян, о желании его выучить заявили 20% респондентов с доходом от 100 тыс. руб. При этом 13% отказываются учить иностранные языки, так как не ездят за рубеж

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Каждый пятый (20%) россиянин с доходом от 100 тыс. руб. мечтает выучить китайский язык, 36% — английский, 9% — испанский, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Согласно результатам опроса среди всех респондентов самым популярным для изучения оказался английский язык (38%), на втором месте — китайский (14%), на третьем — немецкий и японский (по 5%). По 4% россиян мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 1% — на арабском. Еще 5% опрошенных назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).

При этом 13% россиян заявили, что не хотят учить иностранные языки, так как не ездят за рубеж.

В выборке респондентов с доходом от 100 тыс. руб. лидирует английский язык (36%), следующие по популярности — китайский (20%), испанский (9%), арабский (4%), итальянский (3%), немецкий и французский (по 1%). При этом о своем нежелании изучать иностранные языки заявили 10% данной категории опрошенных.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов России. Исследование проводилось 10–13 августа 2024 года.

После начала военной операции на Украине сервис «Профи» зафиксировал резкий рост спроса на изучение иностранных языков. В частности, репетиторов по ивриту стали искать на 206% чаще, грузинскому — на 198%, сербскому — на 184%, китайскому — на 109%, болгарскому — на 70%, турецкому — на 55%, армянскому — на 29%. На фоне западных санкций также увеличился спрос российских работодателей на специалистов со знанием китайского языка. Согласно исследованию HeadHunter, в 2022 году этот показатель в полтора раза превысил допандемийный уровень, а в первом квартале 2023-го — еще на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.