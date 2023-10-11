Россияне назвали главный мотив для изучения иностранных языков

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Больше половины россиян (60%) изучают иностранные языки из-за желания познакомиться с культурой других стран, выяснили специалисты сервиса объявлений «Авито Услуги». Результаты исследования есть у РБК.

Чаще других такой ответ давали респонденты в возрасте 25–44 лет. Для этой цели они выбирают английский, немецкий или испанский языки.

Около 48% россиян изучают иностранный язык, чтобы свободно общаться за границей. Еще 17% опрошенных хотят иностранный язык, чтобы переехать в другую страну. Для этого они чаще всего выбирают английский, французский или турецкий языки.

Еще одна причина, почему россияне начинают учить иностранный язык, — продвижение по карьерной лестнице. Об этом сообщили 36% респондентов. А 13% участников опроса считают, что знание другого языка поможет им в развитии своего бизнеса.

Наиболее популярными языками в этом сегменте оказались английский, китайский и испанский языки.

Около трети участников исследования (30%) изучают иностранные языки, чтобы свободно смотреть фильмы или сериалы, читать книги и статьи на языке оригинала. Еще 11% респондентов учат другой язык, чтобы поступить в учебное заведение, повысить успеваемость в университете или сдать экзамен.

На заданный вопрос можно было давать несколько ответов, поэтому сумма результатом превышает 100%.

В 2022 году интерес россиян к изучению иностранных языков резко вырос, причем весной прошлого года они стали чаще искать репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам, выяснил сервис поиска специалистов «Профи».

Основатель и руководитель международной онлайн-школы иностранных языков Language Life Юлия Амлинская рассказала РБК, что рост интереса к языкам совпал со значимыми событиями в общественно-политической жизни страны.

«Волны примерно совпали с началом специальной операции (март 2022 года) и началом частичной мобилизации (октябрь 2022 года). Стоит также отметить, что, конечно, реакция, связанная с изучением языков, не была мгновенной — видно, что люди собирались, размышляли, анализировали происходящие события», — пояснила она.