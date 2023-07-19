Путин напомнил, как спорил с главой Минтранса из-за западных самолетов

Глава Минтранса на совещании с Путиным рассказал о росте цен на авиабилеты и потребности в самолетах. Президент в ответ напомнил, что «ругался» с ним, когда тот был главой «Аэрофлота», и уговаривал закупать отечественные лайнеры

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Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил главе Минтранса Валерию Савельеву, как спорил с ним на тему закупки самолетов, когда тот руководил «Аэрофлотом» (Савельев занимал должность гендиректора авиакомпании с марта 2009 года по ноябрь 2020-го).

Савельев среди прочего рассказал о росте цен на авиабилеты и привел данные Федеральной антимонопольной службы, по которым с января по май 2023 года он составил 6,2% в среднем по всем авиакомпаниям.

Путин, отвечая главе Минтранса, напомнил, что призывал его покупать отечественные самолеты, когда Савельев руководил «Аэрофлотом». «Я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, условно, ругались на этот счет. Вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все там хорошо и они хорошие», — сказал президент.

Теперь, по словам Путина, российские производители авиатехники «в одночасье не могут расширить свои производственные возможности, это потребует определенного времени». «Это тоже, конечно, фактор, который связан с повышением тарифов», — считает он. Президент выразил надежду, что «эта задача тоже будет решена и потребности в перевозках будут обеспечены».

Савельев на совещании рассказал, что стоимость билетов «Аэрофлота» за январь—май 2023 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, в сравнении мая 2023 года к маю 2022 года удорожание составило 14,7%. По словам министра, «в отдельных авиакомпаниях на некоторых направлениях фиксируется еще более высокое удорожание». Он связал это со снижением объемов господдержки отрасли, увеличением стоимости поставок запчастей, расходных материалов и логистики.

Глава Минтранса отметил, что спрос на перевозки растет и «мы с нетерпением ждем поставок самолетов от наших производителей согласно заявкам от авиакомпаний».

Часть санкций, введенных странами Запада из-за военных действий на Украине, предусматривает запрет предоставлять России самолеты, двигатели и запчасти к ним, а также услуги страхования. Также санкции накладывали ограничения на техническое обслуживание машин. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. Позднее ЕС немного смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля 2022 года.



В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что остающиеся в России Boeing и Airbus, которые используют российские авиакомпании, при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности, могут «спокойно летать» до 2030 года.