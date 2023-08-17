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Финляндия и Эстония впустили три российских самолета вопреки запрету

Финляндия и Эстония разрешили пролет трех российских самолетов вопреки запрету
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Три российских самолета из-за сложных погодных условий 17 августа были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии, которые закрыты для судов из России, сообщили РБК в Росавиации.

«Три воздушных судна российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — рассказали в агентстве.

Аэронавигационные службы этих стран вместе с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание судов. Росавиация поблагодарила их за содействие.

Представитель «Уральских авиалиний» отказался от комментариев.
РБК направил запросы в пресс-службы авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер».

ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов в феврале 2022 года, введя соответствующий запрет.

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