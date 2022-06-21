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Экономика ,  
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Путин увидел необходимость построить «миллиарды квадратных метров» жилья

Россия отстает от стран мира по обеспечению граждан жильем, сказал Путин. Минстрой допустил, что к 2030 году не удастся строить 120 млн кв. м ежегодно
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России для решения жилищной проблемы необходимо больше вкладываться в строительство, следует построить значительный объем нового жилья, счет должен идти на «миллиарды» квадратных метров, заявил президент Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета.

Он указал на существование при решении этого вопроса «колоссального поля» для деятельности, сейчас Россия отстает от многих стран по уровню обеспеченности граждан жильем. В том числе, отметил президент, и от соседних с Россией государств.

«Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что инвестиции в строительство нового жилья «с хорошей отдачей» возвращаются в федеральный бюджет, банкам и другим инвесторам. Среди россиян при этом есть «колоссальный запрос» на новое жилье, означающее новое качество жизни, а России следует «изменить, сломать многие устоявшиеся стереотипы», мешающие развитию, продолжил он. При этом надо сохранять ответственную политику в макроэкономике, формировать условия для увеличения инвестиций в «реальные активы, в развитие». Президент добавил: «А стройка, жилье — это как раз и есть такой актив».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

О необходимости увеличить объемы строительства нового жилья Путин говорил и прежде, в марте 2018 года он призвал нарастить их с 80 млн до 120 млн кв. м жилья в год. Такие объемы позволили бы 5 млн семей ежегодно получать новое жилье.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России» устанавливал, что этих целей следовало достичь к 2024 году, но после начала пандемии коронавируса сроки сдвинули на 2030 год. Достижение этого показателя — основная цель создания стратегии.

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К середине мая этого года Минстрой составил пессимистичный сценарий стратегии развития строительной отрасли, в рамках которого к 2030 году не получится ежегодно строить по 120 млн кв. м жилья, писал в мае РБК. В его рамках объемы строительства жилья в 2030 году будут равняться 100 млн кв. м, а в 2035-м — 118 млн кв. м. Проект предусматривает также базовый и агрессивный варианты развития рынка, которые предполагают достижение поставленной цели. При этом в предыдущем варианте стратегии, подготовленной министерством, изучались только эти два сценария.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости



 

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Владимир Путин строительство жилья жилищный вопрос жилищное строительство

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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