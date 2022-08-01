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Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье в 2022 году до 20%

Вице-премьер Марат Хуснуллин: спрос на жилье в России в 2022 году снизится на 10–20%
По итогам 2022 года спрос на квартиры может снизиться на 20%, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. При большем падении спроса власти могут расширить или продлить программы льготной ипотеки
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Спрос на жилье в России по итогам 2022 года будет на 10–20% ниже, чем в прошлом году. Такой прогноз дал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Это снижение, по его словам, будет соответствовать нормальным рыночным реалиям, поэтому «ничего здесь страшного нет».

Аналитики АКРА также прогнозируют снижение спроса на жилье в России на 10–15%. При этом у крупнейших российских застройщиков продажи по итогам года могут вырасти на 5%, считают в НКР.

Если спрос будет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — продлевать льготную ипотеку на следующий год или другие предложения, говорит Хуснуллин. Такое решение было принято на совещании у президента Владимира Путина, добавил он.

В качестве примера поддержки спроса на жилье Хуснуллин привел программу льготной ипотеки, которая принята в Казахстане, где для получения льготной ипотеки под 5% на 25 лет требуется первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры. По программе льготной ипотеки в России необходим первоначальный взнос в 15%, а ставка составляет 7%.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Спрос на жилье в 2021 году вице-премьер назвал «небывалым». На его рост повлияло введение льготной ипотеки, отток денег с депозитов из-за низкой ключевой ставки и рост курса доллара, говорит Хуснуллин.

После начала боевых действий на Украине 24 февраля и последовавшего за ним введения в отношении России санкций ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Кроме того, в конце февраля — начале марта резко вырос курс доллара, на Мосбирже его стоимость достигала 120 руб. Рынок жилья сначала отреагировал на эти события ростом спроса: в марте покупатели заключали сделки по ранее оформленным ипотекам по докризисным ставкам. Однако уже в апреле спрос на квартиры в новостройках, по данным Росреестра, упал на 30%, а на квартирны на вторичном рынке — на 35% в годовом выражении. За последние три месяца Банк России постепенно снизил ключевую ставку, с 22 июля она составляет 8%.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Илья Доронов
жилье спрос Марат Хуснуллин льготная ипотека
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