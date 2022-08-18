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Эксперты оценили спад ипотеки в России в полтриллиона рублей за год

Российский ипотечный рынок по итогам первого полугодия откатился до многолетних минимумов. Во второй половине 2022-го его ждет восстановительный рост, но достичь уровня прошлого года так и не получится
Фото: Андрей Попов / РИА Новости
Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Объем ипотечного кредитования в России в этом году составит 4,5 — 5 трлн руб. по сравнению с 5,5 трлн. в 2021 году, прогнозируют эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, аналитический комментарий агентства есть у РБК).

По прогнозу агентства, во втором полугодии ипотечное кредитование будет восстанавливаться, но из-за провала в I полугодии итоги 2022 года будут лишь несколько лучше результатов 2020 года и не дотянут 10-20% до рекордов 2021 года.

В марте эксперты зафиксировали временный всплеск выдачи ипотек: это было связано с двукратным повышением ключевой ставки, из-за которого заемщики стремились оформить кредиты по прежним ставкам. В результате в марте было выдано ипотечных кредитов на 520 млрд руб., что выше среднемесячного показателя в рекордном для сегмента 2021 году (475 млрд руб.). Но уже в апреле рынок резко просел. В денежном выражении выдачи жилищных кредитов откатились на уровень 2017 года, а в количественном — до 2011 года.

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет
Финансы
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Летом рынок вернулся и к средним темпам выдачи 2020 года. Это произошло благодаря заметному снижению ключевой ставки и отложенному спросу. В июне объем выдачи составил 253 млрд руб., а в июле, по данным Frank RG, уже 347 млрд руб., что приближается к среднемесячному показателю 2020 года (370 млрд руб.).

Однако рост рынка в денежном выражении, как и в 2020–2021 годах, продолжается за счет увеличения среднего чека (+16% с начала года), а не за счет увеличения самого числа выдаваемых кредитов. Число выданных в июле кредитов (89 тыс., по данным Frank RG) все ещё ниже среднемесячного уровня 2017 года (91 тыс.),

«НКР полагает, что в ближайшие месяцы восстановление продолжится... По мнению аналитиков агентства, высока вероятность того, что средние ставки новых выдач по собственным программам банков уже в ближайшие месяцы вернутся к значениям осени 2021 года — менее 9%. Снижение ставок по рыночным программам может позитивно отразиться на спросе на «вторичку», а также на покупку новостроек, не отвечающих требованиям льготных программ. Во многом динамика ипотечного сегмента будет зависеть и от того, решит ли правительство сохранить льготные программы и ставки по ним», — говорится в прогнозе агентства. По его оценке, во втором полугодии банки могут выдать 2,6-2,8 трлн руб. ипотечных кредитов, если макроэкономическая ситуация не ухудшится и условия льготных программ не изменятся.

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Минфин предложил на год продлить программу семейной ипотеки под 6%
Финансы
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

При этом, отмечают в НКР, хотя в денежном выражении объем выданной ипотеки упадет не так сильно, падение по числу займов будет намного более серьезным: на 30-35%, до 1,2-1,25 млн. В таком случае рынок не дотянет даже до результатов 2019 года (1,3 млн кредитов). Средний чек при этом вырастет на четверть, до 4,2 млн руб.

В середине августа Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года. Ведомство ожидает, что спрос на участие в программе в связи с ее продлением составит 166 тыс. кредитов на общую сумму 1,16 трлн руб. 

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
кредиты льготная ипотека
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