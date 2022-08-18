Власти Подмосковья попросили не ходить в лес

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В Подмосковье с 19 по 28 августа ограничат посещение всех лесов в регионе и заезд в них, сообщается на сайте регионального комитета лесного хозяйства.

До этого мера действовала только на востоке области, теперь же она касается всех лесов в регионе. Ограничение введено из-за осложнения пожарной обстановки в лесах — в них установлен высокий (IV) класса пожарной опасности, и в ближайшие дни обстановка, по прогнозу Гидрометцентра, не улучшится, пояснил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, только с начала недели пожарные потушили 14 возгораний, половина из которых произошли 16 августа.

В связи с высокой угрозой пожаров лесничие совместно с полицией усилили патрулирование. «Организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние готовности к тушению лесных пожаров, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха граждан», — говорится в сообщении комитета.

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