Петербург обошел Москву по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего за сутки в России выявили почти 21 тыс. новых зараженных. Общее число заболевших в стране превысило 6 млн человек

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В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 1636 новых зараженных коронавирусом, в Москве — 1590 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 20 914 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в России перевалило за 6 млн.

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В Москве с начала пандемии выявили больше 1,5 млн зараженных, в Петербурге за все время зафиксировали 560 785 заболевших.

Умерли по России за прошедшие сутки, по подсчетам оперативного штаба, 799 человек. Это наименьший показатель с 11 августа, когда от COVID-19 также скончались 799 больных с коронавирусом. Общее число умерших в России, по подсчетам оперштаба, составляет 172 909 человек. При этом Росстат сообщал о 317 тыс. умерших с COVID, ведомство учитывает в том числе случаи, когда коронавирус был не основной причиной смерти или же был подтвержден уже после гибели.