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Пандемия коронавируса ,  
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Петербург обошел Москву по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего за сутки в России выявили почти 21 тыс. новых зараженных. Общее число заболевших в стране превысило 6 млн человек
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 1636 новых зараженных коронавирусом, в Москве — 1590 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 20 914 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в России перевалило за 6 млн.

Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве с начала пандемии выявили больше 1,5 млн зараженных, в Петербурге за все время зафиксировали 560 785 заболевших.

Умерли по России за прошедшие сутки, по подсчетам оперативного штаба, 799 человек. Это наименьший показатель с 11 августа, когда от COVID-19 также скончались 799 больных с коронавирусом. Общее число умерших в России, по подсчетам оперштаба, составляет 172 909 человек. При этом Росстат сообщал о 317 тыс. умерших с COVID, ведомство учитывает в том числе случаи, когда коронавирус был не основной причиной смерти или же был подтвержден уже после гибели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале августа заявила, что пока уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране все еще недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса. Глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнял, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения. В Минздраве сообщали, что к 5 августа в России привились от коронавируса 37 млн человек.

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Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Автор
Анна Громова Анна Громова
коронавирус Санкт-Петербург Москва оперативный штаб
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