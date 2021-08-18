Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние сутки в России от коронавируса умерли 799 человек, следует из данных на сайте оперативного штаба.

Это — наименьший показатель с 11 августа. Тогда от COVID-19 тоже скончались 799 пациентов.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

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