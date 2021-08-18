Пандемия коронавируса , 18 авг, 11:39
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Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек
За последние сутки в России от коронавируса умерли 799 человек, следует из данных на сайте оперативного штаба.
Это — наименьший показатель с 11 августа. Тогда от COVID-19 тоже скончались 799 пациентов.
Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
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