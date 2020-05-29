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Общество ,  
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Свободных денег у россиян стало меньше на 40%

Столь резкое падение, по данным аналитиков «Ромир», указывает на структурные изменения благосостояния россиян
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В апреле 2020 года после оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и покупки всех товаров повседневного спроса у средней российской семьи осталось лишь 17,6 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года сумма сократилась почти на 40%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Столь резкое падение, по данным аналитиков, указывает на структурные изменения благосостояния россиян, ведь сокращение объема так называемых свободных денег снижает возможности погашать ранее взятые кредиты или, наоборот, откладывать деньги, а также платить за учебу, лечение, оплачивать развлечения или копить на крупные покупки.

По сравнению с мартом 2020 года объем остающихся у средней российской семьи свободных денег заметно вырос (было 13,4 тыс. руб.), однако аналитики «Ромир» считают падение в годовом исчислении более значимым.

«Мартовское падение могло объясняться ростом расходов в связи с началом периода самоизоляции. Апрельское же снижение против прошлого года говорит скорее не о росте расходов, а о снижении доходов», — говорится в отчете холдинга.

Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Заметно сократилось и среднегодовое значение Индекса свободных денег (ИСД). По итогам 2019 года оно составляло 27,5 тыс. руб., а по итогам января—апреля 2020 года — только 20,9 тыс. руб. (минус 24%). Для наглядности в отчете «Ромир» отмечается, что в 2019 году свободных денег средней семьи хватило бы на покупку 476 бутылок молока, а в 2020-м — только на 358.

По подсчетам экспертов «Ромир», в небольших городах России с населением 100–500 тыс. человек у средней семьи в апреле осталось 10,4 тыс. руб. свободных денег, в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — 20,6 тыс. руб., а в более крупных — 22,8 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ромир», Доходы населения
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