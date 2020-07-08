Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).

Одним из важнейших изменений стала переориентация потребителей на покупки через интернет. Если до начала пандемии покупки в режиме онлайн делали только 36% респондентов, то теперь их доля выросла до 56%. При этом многие перестали ходить в магазины ради развлечения и делают это только по необходимости.

«Треть опрошенных отметили, что, несмотря на то что они любят ходить по магазинам, из-за текущей ситуации теперь пойдут туда только если им действительно что-то необходимо приобрести. А около 15% опрошенных отметили, что из-за коронавируса теперь будут отдавать предпочтение покупкам в интернете, несмотря на то что до этого любили ходить по магазинам», — прокомментировала результаты исследования партнер и руководитель группы потребительского сектора Deloitte в СНГ Оксана Жупина.

Существенно изменилась во время пандемии и карантина и структура потребительских расходов. Так, например, более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды. Последнее, по словам Жупины, связано с тем, что многие из участников опроса ранее питались вне дома, а после перехода на удаленный режим работы и самоизоляции на дому перестали пользоваться услугами общепита и увеличили вместо этого расходы на продукты. О росте таких расходов заявили 39% участников опроса Deloitte.

В то же время почти столько же респондентов признались, что вынуждены были сократить траты на продукты. В Deloitte связывают это с сокращением их доходов.