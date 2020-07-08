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Пандемия коронавируса ,  
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Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).

Одним из важнейших изменений стала переориентация потребителей на покупки через интернет. Если до начала пандемии покупки в режиме онлайн делали только 36% респондентов, то теперь их доля выросла до 56%. При этом многие перестали ходить в магазины ради развлечения и делают это только по необходимости.

«Треть опрошенных отметили, что, несмотря на то что они любят ходить по магазинам, из-за текущей ситуации теперь пойдут туда только если им действительно что-то необходимо приобрести. А около 15% опрошенных отметили, что из-за коронавируса теперь будут отдавать предпочтение покупкам в интернете, несмотря на то что до этого любили ходить по магазинам», — прокомментировала результаты исследования партнер и руководитель группы потребительского сектора Deloitte в СНГ Оксана Жупина.

Существенно изменилась во время пандемии и карантина и структура потребительских расходов. Так, например, более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды. Последнее, по словам Жупины, связано с тем, что многие из участников опроса ранее питались вне дома, а после перехода на удаленный режим работы и самоизоляции на дому перестали пользоваться услугами общепита и увеличили вместо этого расходы на продукты. О росте таких расходов заявили 39% участников опроса Deloitte.

В то же время почти столько же респондентов признались, что вынуждены были сократить траты на продукты. В Deloitte связывают это с сокращением их доходов.

«Ряд потребителей, которые традиционно питались исключительно дома и у которых продукты питания были одной из основных статей затрат, стали существенно экономить на продуктах питания, либо приобретая меньшее количество продуктов, либо выбирая более дешевые продукты с целью экономии. Это категории покупателей, у которых во время самоизоляции либо сократился заработок, либо была угроза сокращения заработка или потери работы», — пояснила Жупина.

Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кроме того, по данным Deloitte, примерно треть респондентов сократили расходы на:

  • алкоголь;
  • мебель, предметы интерьера и другие товары для дома;
  • электронику и бытовую технику;
  • детские товары;
  • бытовую химию;
  • товары для строительства, ремонта и дачи.

Такое сокращение расходов позволило многим даже увеличить свои сбережения. По словам Жупины, в течение трех месяцев карантина участники опроса решили отложить на черный день 26% семейного бюджета, в то время как ранее удавалось откладывать только 6% от общего бюджета. В ходе опроса 65% респондентов признались, что их беспокоит угроза потери работы или сокращения доходов.

ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

При этом среди тех, кто ожидает ухудшения своего финансового положения в результате пандемии COVID-19, почти половина (45%) полагают, что в результате могут быть вынуждены отложить дорогостоящие покупки. Возникновения проблем с обслуживанием кредитов и оплатой счетов за коммунальные услуги и аренду ждут около четверти респондентов, перехода в режим экономии на товарах повседневного спроса — 16%, а проблем с покупкой продуктов — менее 10% опрошенных.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Левинская
Теги: Deloitte, потребительские расходы
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