В России третий день подряд выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19

Это минимальный показатель с середины апреля. Больше всего случаев подтвердили в Москве — 693. Общее число инфицированных в стране составляет 932 тыс.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировали еще 4748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 932 493.

Третий день подряд число новых заражений за сутки не превышает 5 тыс. Текущий показатель — минимум с 20 апреля, когда в стране выявили 4268 инфицированных.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, ни одного заболевшего COVID-19 за сутки не выявили лишь в двух регионах — Ненецком автономном округе и на Чукотке. У 29% (1,3 тыс. человек) нет клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 693. За весь период число инфицированных в столице достигло 253,7 тыс. На втором по суточному приросту идет Санкт-Петербург (157 новых заболевших, 34,3 тыс. за все время эпидемии).