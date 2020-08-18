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За сутки в России умерли 132 человека с коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране умерли 15,8 тыс. человек. За сутки заболели 4,7 тыс., за все время — более 932 тыс.
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 132 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 15 872.

Среди российских регионов лидером по общему числу смертей от коронавируса по-прежнему остается Москва. С начала пандемии в столице умерли 4677 человек, за последние сутки — 11.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

На втором месте по общему числу жертв идет Санкт-Петербург, где умерли 2276 человек (19 за минувший день), на третьем — Московская область (всего умерли 1151 человек, за последние 24 часа — пять).

В России третий день подряд выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Также за минувшие сутки в стране выявили 4748 новых заболевших. Всего с начала пандемии в России подтвердили 932,4 тыс. случаев инфицирования, полностью выздоровели более 742 тыс. пациентов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире по состоянию на утро 18 августа от COVID-19 скончались 774 тыс. человек, заразились более 21,8 млн. Россия находится на 11-м месте по числу умерших. Лидируют по этому показателю США, где число жертв составило 170 тыс.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, статистика, смертность
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