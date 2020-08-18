За сутки в России умерли 132 человека с коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране умерли 15,8 тыс. человек. За сутки заболели 4,7 тыс., за все время — более 932 тыс.

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 132 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 15 872.

Среди российских регионов лидером по общему числу смертей от коронавируса по-прежнему остается Москва. С начала пандемии в столице умерли 4677 человек, за последние сутки — 11.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

На втором месте по общему числу жертв идет Санкт-Петербург, где умерли 2276 человек (19 за минувший день), на третьем — Московская область (всего умерли 1151 человек, за последние 24 часа — пять).