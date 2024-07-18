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В Волгограде задержали инженера по делу о взрыве на насосной станции

В Волгограде задержали главного инженера по делу о взрыве на насосной станции
Взрыв газовоздушной смеси на станции произошел 6 июля во время сварочных работ. Частично обрушились кровля, стены и перекрытия здания. Погибли четверо работников, поиски еще одного продолжаются
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Силовики задержали главного инженера ООО «Концессии водоснабжения», который проходит подозреваемым по делу о взрыве на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Имя подозреваемого не раскрывается, однако на сайте компании должность главного инженера числится за Дмитрием Лебедевым.

Следователи установили, что 4 июля, за сутки до пожара на насосной станции, сотрудники МЧС были на объекте и зафиксировали превышение содержания углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. Тогда с помощью установленного в помещении дополнительного вентилятора удалось снизить концентрацию опасного газа.

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Фото:МЧС России по Волгоградской области

На следующие сутки главный инженер дал указание установить на станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его поручению производили начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Во время сварочных работ и произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим частичным обрушением кровли, стен и перекрытий здания.

Сначала были обнаружены тела начальника смены и электрогазосварщика, а позднее, 11 и 13 июля, из-под завалов извлекли еще двоих погибших — слесарей-ремонтников станции. «Поиски еще одного пострадавшего продолжаются и осложняются тем, что глубина помещения станции составляет 15 метров под землей», — рассказали в СК.

Следствием назначены судебно-медицинские, строительно-техническая, взрывотехническая и химическая экспертизы. Допрошены руководители и сотрудники ООО «Концесии водоснабжения», а также свидетели, изъята необходимая документация. «Следователи не исключают, что в ходе расследования будут установлены и другие фигуранты, причастные к трагедии на канализационно-насосной станции», — добавили в ведомстве.

Дело было возбуждено по ч.3 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до семи лет). СК среди версий произошедшего называл нарушения при проведении сварочных работ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Чернышова
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