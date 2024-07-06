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На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
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Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об обрушении кровли в канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда <...> К месту направлены психологи ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, к ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 28 единиц техники. 

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Теги
Волгоград МЧС взрыв обрушение кровли
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