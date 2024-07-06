СК назвал версию причины взрыва на насосной станции в Волгограде

Из-за взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека. Следственный комитет (СК) назвал версией причины произошедшего некачественную сварку.

«В качестве одной из версий причин происшествия рассматриваются нарушения при производстве сварочных работ», — сообщили РБК в СК по региону.

6 июля на канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения», в Волгограде произошел взрыв с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, двое из них погибли. Точное количество пострадавших устанавливается.

В СК заявили, что возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК — нарушение правил безопасности при ведении работ.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Днем 6 июля сообщалось о трех пострадавших и повреждении оборудования. Тогда же ресурсоснабжающие компании исключили версию внешнего воздействия.