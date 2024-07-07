СК установил личности двоих погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

СК установил личности двух жертв взрыва на насосной станции в Волгограде

Личности двоих погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде установлены, передает издание «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

Как сообщил источник издания, а также портал V1.ru со ссылкой на свой источник, погибшими оказались 51-летний начальник смены и 61-летний электрогазосварщик.

Взрыв на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда прогремел днем 6 июля. На объекте обрушилось железобетонное перекрытие, позднее обвалилась и кровля. Как сообщил СК, погибли два человека.

Предварительной причиной аварии ведомство назвало нарушения при проведении сварочных работ. В главном управлении МЧС по Волгоградской области сообщили, что произошел взрыв газопаровоздушной смеси. По информации SHOT, жители близлежащих домов утром 6 июля жаловались на запах газа.

СК завел уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ). Виновным по ней грозит до семи лет лишения свободы.