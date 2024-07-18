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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В МЧС сообщили, что система тушения в «Крокусе» не была готова к поджогам

МЧС: системы в «Крокусе» не предназначались для тушения горючей жидкости
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Требования противопожарной безопасности составлены без учета умышленных поджогов и терактов, а потому системы «Крокуса» не могли предотвратить пожар: террористы применили бензин или коктейли Молотова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Автоматические системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» не были сконструированы для тушения поджогов с использованием легковоспламеняющихся жидкостей, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«По нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал  Воронов (цитата по ТАСС).

Требования противопожарной безопасности составлены без учета умышленных поджогов и терактов. Воронов признался, что в МЧС до сих пор не в курсе, что применили террористы: бензин или бензин с маслом «как смесь Молотова».

РБК направил запрос в Crocus Group.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Концертный зал полностью выгорел. У него обрушилась крыша. Возгорание тушили около суток.

В концертном зале «все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», говорил о системе противопожарной безопасности владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Дарья Молоткова
«Крокус Сити Холл» МЧС пожары противопожарная охрана
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