 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Шагин не исключил, что его картину в «Манеже» убрали «по доносу»

Основатель «Митьков» не исключил, что его картину в «Манеже» убрали по доносу
Сюжет
Эксклюзивы РБК
О том, что имя Шагина «замазали», а его картину «Митьки 91» убрали с выставки «Пушкинская-10», ранее сегодня сообщил Вишневский. Шагин в разговоре с РБК не исключил, что это могли сделать «по доносу»
Дмитрий Шагин
Дмитрий Шагин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Художник, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин в разговоре с РБК предположил, что его картину и упоминание имени в программе выставки в петербургском «Манеже» решили убрать «по доносу».

О том, что имя Шагина «замазали», а его картину «Митьки 91» убрали с выставки «Пушкинская-10», которая проходит в выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге, ранее сегодня сообщил петербургский мундеп Борис Вишневский (признан Минюстом иноагентом).

По словам Шагина, журналисты, заметившие на выставке фотографии с художником, но отсутствие его картин, обратились с соответствующим вопросом к музею. «В музее ответили, что забрали на реставрацию. Мне позвонила директор «Манежа» Анна Ялова, сказала, что в картине дырка, мы все отреставрируем и вернем. Я сказал, что сам могу отреставрировать, она ушла от ответа», — рассказал художник РБК.

Позже, по его словам, выяснилось, что сняли и фотографии с ним, а имя убрали из пресс-релиза выставки и замазали на стенде. «Потом объяснили, что это технический передел, ошибка, там были замазаны еще две фамилии. Вчера мне прислали фотографию нового стенда, там меня уже исключили из списка участников, а те две фамилии, которые были замазаны, — они там есть», — сообщил Шагин.

Вместе с этим художник отметил, что если картины реставрируют, то обычно пишут, что «работа на реставрации». «А зачем удалять из списка участников, я не знаю. Скорее всего, на меня поступил какой-то донос, по этому доносу было принято такое решение, я так думаю», — заключил он.

Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в «Манеже» в Петербурге
Общество
Дмитрий Шагин

Выставка «Пушкинская-10» в Манеже проходит при поддержке комитета по культуре города. Она посвящена знаменитому арт-пространству и художественной коммуне-выставке, располагавшейся по адресу Пушкинская, 10. Основатели арт-пространства передали свои коллекции в дар городу с условием организации выставки неофициального искусства Санкт-Петербурга. Картина Шагина «Митьки 91» была частью этого собрания.

В прошлом году другую картину Шагина — «День тельняшки» — сняли с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, а на ее распечатанной копии на баннере выставки был закрашен лозунг творческой группы — «Митьки никого не хотят победить!». Директор музея Елена Титова объясняла это решение «присутствием политического подтекста» в работе. Шагин называл запрет их лозунга «коммунистическим ужасом».

«Митьки» — одна из первых арт-групп в современной России, появившаяся еще в 1980-е годы. Художественными принципами объединения, изложенными в одноименной книге, в частности, являются доброта и ненасилие.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Митьки» донос «Манеж» Санкт-Петербург художник
Материалы по теме
Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в «Манеже» в Петербурге
Общество
Музей объяснил закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!»
Общество
Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде регионов Политика, 14:08
Ефимов рассказал о градостроительной экспозиции на форуме «Москва 2030» Город, 14:06
В Подмосковье задержали бывшего главу Шатуры Политика, 14:04
НКР подтвердило кредитный рейтинг СДМ-Банка A-.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 13:57
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни Общество, 13:56
В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого Общество, 13:47
НКР изменило на позитивный прогноз рейтинга банка «Уралсиб» A.ru Кредитные рейтинги, 13:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Главу полиции махачкалинского порта арестовали в Москве Общество, 13:46
Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана задержали Политика, 13:44
На юге России ввели ограничения энергоснабжения на фоне жары Общество, 13:42
Песков объяснил, почему Путин открыл обход Твери именно на Lada Aura Авто, 13:37
Кремль не согласился с мнением президента Польши о возможной войне с НАТО Политика, 13:29
Россиянка не смогла защитить титул чемпионки турнира WTA в Будапеште Спорт, 13:25
Трамп заявил об обязанности Тайваня платить США за поддержку обороны Политика, 13:23