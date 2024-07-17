Шагин не исключил, что его картину в «Манеже» убрали «по доносу»

Основатель «Митьков» не исключил, что его картину в «Манеже» убрали по доносу

О том, что имя Шагина «замазали», а его картину «Митьки 91» убрали с выставки «Пушкинская-10», ранее сегодня сообщил Вишневский. Шагин в разговоре с РБК не исключил, что это могли сделать «по доносу»

Дмитрий Шагин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Художник, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин в разговоре с РБК предположил, что его картину и упоминание имени в программе выставки в петербургском «Манеже» решили убрать «по доносу».

О том, что имя Шагина «замазали», а его картину «Митьки 91» убрали с выставки «Пушкинская-10», которая проходит в выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге, ранее сегодня сообщил петербургский мундеп Борис Вишневский (признан Минюстом иноагентом).

По словам Шагина, журналисты, заметившие на выставке фотографии с художником, но отсутствие его картин, обратились с соответствующим вопросом к музею. «В музее ответили, что забрали на реставрацию. Мне позвонила директор «Манежа» Анна Ялова, сказала, что в картине дырка, мы все отреставрируем и вернем. Я сказал, что сам могу отреставрировать, она ушла от ответа», — рассказал художник РБК.

Позже, по его словам, выяснилось, что сняли и фотографии с ним, а имя убрали из пресс-релиза выставки и замазали на стенде. «Потом объяснили, что это технический передел, ошибка, там были замазаны еще две фамилии. Вчера мне прислали фотографию нового стенда, там меня уже исключили из списка участников, а те две фамилии, которые были замазаны, — они там есть», — сообщил Шагин.

Вместе с этим художник отметил, что если картины реставрируют, то обычно пишут, что «работа на реставрации». «А зачем удалять из списка участников, я не знаю. Скорее всего, на меня поступил какой-то донос, по этому доносу было принято такое решение, я так думаю», — заключил он.

Выставка «Пушкинская-10» в Манеже проходит при поддержке комитета по культуре города. Она посвящена знаменитому арт-пространству и художественной коммуне-выставке, располагавшейся по адресу Пушкинская, 10. Основатели арт-пространства передали свои коллекции в дар городу с условием организации выставки неофициального искусства Санкт-Петербурга. Картина Шагина «Митьки 91» была частью этого собрания.

В прошлом году другую картину Шагина — «День тельняшки» — сняли с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, а на ее распечатанной копии на баннере выставки был закрашен лозунг творческой группы — «Митьки никого не хотят победить!». Директор музея Елена Титова объясняла это решение «присутствием политического подтекста» в работе. Шагин называл запрет их лозунга «коммунистическим ужасом».

«Митьки» — одна из первых арт-групп в современной России, появившаяся еще в 1980-е годы. Художественными принципами объединения, изложенными в одноименной книге, в частности, являются доброта и ненасилие.