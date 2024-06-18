Генпрокуратура нашла несоответствие Конституции в законе о животных

В Конституционном суде прошло слушание по закону о бездомных животных, передавшему регионам право самим решать, что с ними делать. В Генпрокуратуре считают, что есть «веские аргументы» признать нормы закона неконституционными

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Какие противоречия Конституции нашла Генпрокуратура

У Конституционного суда (КС) есть веские аргументы для того, чтобы признать неконституционными отдельные положения федерального закона по обращению с бездомными животными, в частности, те, которые дают регионам право самим определять порядок обращения с такими животными. Об этом в ходе заседания Конституционного суда 18 июня заявил представитель генерального прокурора в КС Вячеслав Росинский, трансляция заседания велась в YouTube-канале суда. Эти нормы были введены в законодательство летом 2023 года и привели к тому, что несколько регионов приняли законы, позволяющие умерщвлять бездомных животных.

Вячеслав Росинский отметил, что в результате принятых в федеральный закон изменений и последовавшего за ним принятия закона в Бурятии сложилась противоречивая ситуация, при которой региональный закон получил приоритет над федеральным. Он отметил, что, кроме оспариваемых ч. 1 и ч. 7 ст. 18 федерального закона «Об ответственном обращении с животными», «многочисленные вопросы» вызывают еще две части той же статьи (ч. 2 и ч. 5).

«По существу в четырех частях действующей редакции ст. 18 провозглашается приоритет законодательства субъекта над федеральным законом при регламентации мероприятий по осуществлению деятельности и обращению с животными без владельцев, их отлову, размещению в пунктах временного содержания. Подобная юридическая техника дала на практике, как мы видим, возможность обойти законодательным актом субъекта методические указания правительства Российской Федерации (постановление правительства от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них». — РБК)», — пояснил представитель генпрокурора в Конституционном суде.

Росинский отметил, что, например, в региональном законе Бурятии для пунктов временного содержания животных определены понятия «немотивированная агрессивность» и «опасность животного для человека», которые «по существу приобрели приоритет над федеральным законом». Кроме того, в республике был определен свой порядок работы пунктов временного содержания животных. По ним степень опасности бездомного животного для человека устанавливают специалисты этого пункта.

«То есть это не профессиональные ветеринары, а работники коммерческой структуры. Критерий проблемной жизненности животного для целей умерщвления исключен из их оценок как таковой, что противоречит принципиальному подходу федерального закона», — подчеркнул Росинский. Он напомнил, что ст. 16 того же федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок, но в Бурятии сотрудники коммерческой структуры могут делать это по другим критериям, среди которых «агрессивность при отлове животного или его потомства», «отсутствие попыток съесть корм после отлова», «лай и направление к источнику резкого звука», «попытки вырваться из вольера».

«То есть, по сути, основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции», — заметил Росинский.

По его мнению, у Конституционного суда имеются «веские аргументы для признания оспариваемых норм не соответствующими Конституции Российской Федерации». «Нет сомнений, что проблема противостояния нападениям безнадзорных животных на людей имеет острый резонанс и актуальность. По имеющимся данным, в Республике Бурятия на эти цели в 2021–2022 годах затрачено более 50 млн руб. Но именно поэтому правовое регулирование принципов ответственного обращения с животными должно носить непротиворечивый характер», — заключил представитель генпрокурора.

История вопроса Во вторник Конституционный суд начал рассматривать дело по запросу Верховного суда Бурятии. В ноябре 2023 года в республике приняли закон, который разрешает усыплять отловленных бездомных животных, если их никто не забрал из приютов в течение 30 дней. Это вызвало волну возмущения жителей, а группа граждан, а также благотворительная организация помощи животным обратились в Верховный суд региона и потребовали признать недействующими положения регионального закона. Верховный суд Бурятии в свою очередь направил в Конституционный суд России запрос с просьбой проверить на соответствие Основному закону отдельных положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это ч. 4 ст. 7 этого федерального закона, а также первый абзац ч. 1 и ч. 7 ст. 18, которыми после внесения изменений в ФЗ летом 2023 года субъектам разрешается самим решать, что делать с бездомными животными. Конституционный суд будет проверять их на соответствие Конституции и ее положениям о разграничении федеральных и региональных законов.

Что в суде заявили представители президента и Минюста

Представлявшая сторону заявителя судья Верховного суда Бурятии Татьяна Раднаева пояснила, что оспариваемые части ФЗ № 498 в совокупности с нормами того же закона, обязывающими законодателей учитывать методические указания правительства, «вызывают неопределенность» на предмет соответствия ст. 76 Конституции (в ней говорится о приоритете федерального законодательства над региональным).

В заседании суда также принимала участие представитель Совета Федерации в Конституционном суде Ирина Рукавишникова. «На наш взгляд, регионам предоставлены достаточно обширные полномочия с тем, чтобы они могли решить проблему с безнадзорными животными наиболее эффективными методами. А именно такими, которые на федеральном уровне не предусмотрены и при этом федеральному законодательству не противоречат, и направлены на развитие принципов и подходов, установленных на федеральном уровне», — заявила она.

Представитель президента в Конституционном суде Александр Коновалов в свою очередь не увидел противоречия между положениями федерального закона об ответственном обращении с животными. По его мнению, они расширяют права регионов по выбору необходимых мероприятий для наиболее эффективного обращения с бездомными животными.

Минюст не считает, что нормы федерального закона об ответственном обращении с животными, в частности, те, которые передают полномочия субъектам, противоречат Конституции, заявила в суде помощник министра юстиции Алина Таманцева.

Бурятия стала первым регионом, принявшим закон, узаконивший усыпление бездомных животных. После этого подобные законодательные акты приняли в Магаданской области, Тыве, Астраханской области, на Чукотке, в Республике Алтай.

Решение Конституционного суда будет вынесено позже, сообщил во вторник его председатель Валерий Зорькин.