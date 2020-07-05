Врач назвал сроки второй волны коронавируса

Новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман, передает «РИА Новости».

По словам Эйдельмана, к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

«Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — сказал врач.

Эйдельмана отметил, что к ноябрю система здравоохранения должна быть полностью мобилизована. По его мнению, осенняя волна коронавирусной инфекции будет значительнее летней, связанной с отменой карантинных ограничений.