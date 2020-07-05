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Врач назвал сроки второй волны коронавируса

Новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман, передает «РИА Новости».

По словам Эйдельмана, к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

«Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — сказал врач.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн
Общество
Фото: Amir Cohen / Reuters

Эйдельмана отметил, что к ноябрю система здравоохранения должна быть полностью мобилизована. По его мнению, осенняя волна коронавирусной инфекции будет значительнее летней, связанной с отменой карантинных ограничений.

Сейчас, по словам медика, количество заболевших COVID-19 во всем мире растет. В некоторых странах, например, в Италии и Германии, заметен только небольшой рост. В то же время в Индии прирост зараженных «очень значительный». «Количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — добавил Эйдельман.

По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано свыше 11 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших приходится на США (2 839 436 человек). Следом идут Бразилия (1 577 004), Россия (673 564) и Индия (673 165).

Теги: коронавирус, медики
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