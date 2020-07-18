В России за сутки умерли 124 человека с COVID-19

Всего после заражения коронавирусом в России скончались 12 247 человек, из них 4,2 тыс. приходится на Москву. В стране также подтверждено 765 437 случаев заражения COVID-19

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в России скончались 124 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число смертей в России возросло до 12 247.

Больше всего человек скончалось за сутки в Санкт-Петербурге (27), также 14 больных умерли в Москве, по пять — в Подмосковье, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Иркутской областях.

Москва остается регионом с самым большим количеством смертей от коронавируса — с начала пандемии в столице скончались 4285 человек, за ней идут Санкт-Петербург (1755) и Московская область (1048).