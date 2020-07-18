В России за сутки умерли 124 человека с COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
В Москве погибла победительница ЧМ по фигурному катанию Александровская Спорт, 11:07 Во Франции загорелся готический собор XV века Общество, 11:04 От Chery до Lada: 10 самых дешевых автомобилей с «автоматом» Авто, 11:04  Гендиректор «Химок» назвал невозможным выход в РПЛ при помощи «Спартака» Спорт, 10:48 В Москве выявили 578 новых случая заражения коронавирусом Общество, 10:45 В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС Технологии и медиа, 10:44 Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 10:44 На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала Общество, 10:40 «Великая пустота», «Пигмалион» и Матисс: куда пойти в Москве Стиль, 10:36 В России за сутки умерли 124 человека с COVID-19 Общество, 10:35 В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом Общество, 10:34 В Москве от COVID-19 вылечились более 170 тыс. человек Общество, 10:23 Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии Общество, 10:13 Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт Политика, 10:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки умерли 124 человека с COVID-19

Всего после заражения коронавирусом в России скончались 12 247 человек, из них 4,2 тыс. приходится на Москву. В стране также подтверждено 765 437 случаев заражения COVID-19
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в России скончались 124 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число смертей в России возросло до 12 247.

Больше всего человек скончалось за сутки в Санкт-Петербурге (27), также 14 больных умерли в Москве, по пять — в Подмосковье, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Иркутской областях.

Москва остается регионом с самым большим количеством смертей от коронавируса — с начала пандемии в столице скончались 4285 человек, за ней идут Санкт-Петербург (1755) и Московская область (1048).

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Также за прошедшие сутки заражение инфекцией выявили у 6234 человек. Всего с начала пандемии положительный тест на коронавирус сдали 765 437 человека, из них 232 954 случая заражений приходится на Москву. Еще 61 572 случая диагностировали в Подмосковье и 29 144 — в Петербурге.

Сейчас от COVID-19 лечатся 206 327 человек, еще 546 863 выздоровели.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первую российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в августе. Препарат разработал исследовательский центр Минздрава имени Н.Ф. Гамалеи. По словам директора исследовательского центра Александра Гинцбурга, небольшое количество вакцины сможет поступить в медучреждения к середине августа, после того, как Росздравнадзор выдаст разрешение на ее гражданский оборот.

Испытания этого препарата начались в июне в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и в Сеченовском университете. 12 июля в университете заявили о завершении испытаний и о подтвержденной безопасности вакцины.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
Материалы по теме
В Москве выявили 578 новых случая заражения коронавирусом
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter