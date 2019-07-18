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«Дело «Нового величия» ,  
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Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Мосгорсуд поручил прокуратуре проверить соблюдение досудебного соглашения со стороны фигуранта дела «Нового величия». Он дал показания на других обвиняемых, но в суде отказался от них
Павел Ребровский (Фото: memohrc.org)

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии. Такое решение приняла коллегия судей, передает корреспондент РБК.

Также суд назначил прокурорскую проверку на предмет соблюдения Ребровским досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. 8 июля, выступая на процессе по основному делу десяти фигурантов дела «Нового величия», Ребровский отказался от признания вины и показаний на своих предполагаемых сообщников, заявив, что дал их под давлением.

Заседание продлилось четыре минуты. Решение о снятии жалобы и проверке суд принял по собственной инициативе (без ходатайства одной из сторон), ссылаясь на информацию, полученную из Люблинского суда, слушающего основное дело «Нового величия».

«Если прокуратура признает, что Павел нарушил досудебное соглашение, его дело должны будут пересмотреть в общем порядке», — пояснила РБК адвокат Ребровского Мария Эйсмонт. По ее словам, пока не ясно, как решение отразится на основном деле «Нового величия», однако в рамках этой проверки прокуратура его проверять не будет. «Мы можем предположить, что проверка будет проведена формально, ее результат изучит судебная инстанция и она, скорее всего, вернет дело в прокуратуру для устранения нарушений. В таком случае это может повлиять и на общее дело «Нового величия» — его также должны будут вернуть в прокуратуру, поскольку эти дела должны будут рассматриваться вместе», — добавил еще один защитник, Иван Сустин.

На вопрос о том, должна ли прокуратура проверить действия оперативников и следователей, которые получили признательные показания Ребровского, Эйсмонт ответила, что у защиты нет об этом информации: «Проверка назначена лишь для того, чтобы выяснить, соблюл ли конкретно Ребровский условия соглашения».

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На 19 июля в Люблинском суде назначен повторный допрос Ребровского. Он не сообщал защитникам о каком-либо давлении со стороны силовиков в преддверии этого допроса, сказала Эйсмонт. Сустин отметил, что нынешние защитники вошли в дело Ребровского только неделю назад.

Расторжение досудебного соглашения может ухудшить положение Ребровского: он получил 2,5 года колонии, тогда как в случае рассмотрения дела в общем порядке ему будет грозить до шести или до восьми лет по ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества).

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Защита фигурантов — одной из них, Анне Павликовой, на момент ареста было меньше 18 лет — настаивает, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД и его агенты и вовлекли в ее деятельность обвиняемых.

После общественного резонанса, несогласованной протестной акции в Москве и обращения матерей Павликовой и еще одной фигурантки, Марии Дубовик, к президенту Владимиру Путину, суд изменил этим двум фигурантам меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Уголовное дело, экстремизм
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