Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»

Мосгорсуд поручил прокуратуре проверить соблюдение досудебного соглашения со стороны фигуранта дела «Нового величия». Он дал показания на других обвиняемых, но в суде отказался от них

Павел Ребровский (Фото: memohrc.org)

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии. Такое решение приняла коллегия судей, передает корреспондент РБК.

Также суд назначил прокурорскую проверку на предмет соблюдения Ребровским досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. 8 июля, выступая на процессе по основному делу десяти фигурантов дела «Нового величия», Ребровский отказался от признания вины и показаний на своих предполагаемых сообщников, заявив, что дал их под давлением.

Заседание продлилось четыре минуты. Решение о снятии жалобы и проверке суд принял по собственной инициативе (без ходатайства одной из сторон), ссылаясь на информацию, полученную из Люблинского суда, слушающего основное дело «Нового величия».

«Если прокуратура признает, что Павел нарушил досудебное соглашение, его дело должны будут пересмотреть в общем порядке», — пояснила РБК адвокат Ребровского Мария Эйсмонт. По ее словам, пока не ясно, как решение отразится на основном деле «Нового величия», однако в рамках этой проверки прокуратура его проверять не будет. «Мы можем предположить, что проверка будет проведена формально, ее результат изучит судебная инстанция и она, скорее всего, вернет дело в прокуратуру для устранения нарушений. В таком случае это может повлиять и на общее дело «Нового величия» — его также должны будут вернуть в прокуратуру, поскольку эти дела должны будут рассматриваться вместе», — добавил еще один защитник, Иван Сустин.

На вопрос о том, должна ли прокуратура проверить действия оперативников и следователей, которые получили признательные показания Ребровского, Эйсмонт ответила, что у защиты нет об этом информации: «Проверка назначена лишь для того, чтобы выяснить, соблюл ли конкретно Ребровский условия соглашения».