В России разрешили эксплуатацию первой плавучей АЭС

Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» до 2029 года. Об этом сообщается на сайте «Росэнергоатома» (входит в «Росатом»).

«Получение лицензии <...> позволит в конце августа текущего года начать транспортировку ПЭБ в порт Певек с последующими испытаниями», — заявил гендиректор «Росэнергоатома» Андрей Петров, добавив, что плавучий энергоблок могут ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Согласно сообщению, ПЭБ «Академик Ломоносов» создавался для обеспечения в составе плавучей атомной теплоэлектростанции энергией удаленных промышленных предприятий, городов и нефтегазовых платформ на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Отмечается, что над проектом работали сотни предприятий «Росатома».

Строительство «Академика Ломоносова» началось в 2007 году. В перспективе плавучая АЭС должна заменить сразу несколько ТЭЦ на Чукотке, которые сейчас выводятся из эксплуатации — Чаунскую и Билибинскую. «Росэнергоатом» называет установку «одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути». Ее проектная мощность — 70 МВт.