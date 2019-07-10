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CBS $63 (+20,23%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
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Общество ,  
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На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг на деньги ЕС

Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, построенный над разрушенным из-за взрыва четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщается в Facebook представительства ЕС на Украине.

«С этого момента Украина несет ответственность за эксплуатацию и обслуживание конструкций, а также за демонтаж первичного саркофага, построенного сразу после аварии», — говорится на страницы представительства.

Отмечается, что ЕС стал основным спонсором строительства саркофага, передав Украине €431 млн. В ближайшее время Евросоюз ожидает завершения строительства нового безопасного хранилища для ядерного топлива.

Новый саркофаг накрыл собой устаревший саркофаг «Укрытие», построенный после катастрофы в 1986 году, который, как предполагалось, прослужит от 20 до 40 лет. Строительство нового объекта началось в 2012 году, его сдачу несколько раз откладывали.

Как отмечается на сайте Чернобыльской АЭС, для строительства нового саркофага «свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров», они собрали более €1,5 млрд.

Теги: Чернобыльская АЭС, саркофаг, атомный реактор, Евросоюз, Украина
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